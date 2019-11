De joven construyendo el futuro a la primaria abierta

Esteban Torres es un joven habilidoso, desde los 8 años sabe de autos y a sus 23 domina casi por completo el oficio de mecánico. Es empirismo puro, pues en lo académico abandonó la escuela luego del quinto año de primaria.

Ascendió meteóricamente (y Crónica le dio seguimiento paso a paso) en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y de ganar entre 200 y 250 pesos a la semana en el taller del barrio iztapalapense de su tío, pasó a ganar 3 mil 600 mensuales con el programa amlista. La empresa tutora, un taller mecánico a gran escala, lo fichó para cursos de capacitación, certificación y un empleo permanente una vez que terminara su periodo como becario.

Su futuro no podía ser más brillante y por eso se le llamó en estas páginas el mejor gallito del programa estrella de la 4T.

Pero cayó en desgracia cuando en su empresa tutora se perdieron unas piezas y las sospechas cayeron sobre el chico nuevo. Si bien tuvo ocasión de comprobar que él no las había tomado, lastimaron su confianza en los tutores. Renunció.

Una vez fuera, Esteban debía esperar 2 meses más para buscar una nueva empresa que lo acogiera otra como becario. Pensó en otro taller donde seguramente sus habilidades le permitirían ponerse nuevamente en la mira del tutor para ofrecerle un empleo permanente.

Sin embargo, al paso de los días, pensó y quiso intentar algo nuevo y le apostó por una oficina administrativa. Se sentía capaz, pero en las entrevistas detectó que no todo estaba a su favor.

“Me preguntaron varias cosas y al cuestionarme sobre mis estudios, empezaron a ponerme peros y resultaba que ya no había vacantes y que me iban a dejar en lista de espera”, señala. Algo se movió en él.

El joven regresó abatido a la casa de sus tíos, con los que vive desde pequeño cuando su madre lo abandonó. Platicó lo que le había sucedido.

“Les dije también que ya no quería meter mis papeles para becario de Jóvenes Construyendo el Futuro en otro taller mecánico, que mejor seguiría en el negocio de mi tío, como antes y que buscaría otro trabajo”, rememora.

Pero, descubrió, algo en esos meses también se había movido en la mente de sus tíos: le dijeron que lo que proponía ya no era opción, que era bien venido al taller pero que debía terminar la primaria.

“Me puse a pensar y no me pareció mala idea, así fui a ver unan escuela que me recomendaron en donde está a modalidad de primaria abierta”.

Esteban se enroló así nuevamente en la educación formal.

Asiste actualmente dos horas al día, en un horario de 7 a 9 de la noche, en un curso en el que ha hecho nuevos amigos, adultos jóvenes que están también terminando la primaria. Unos a otros se motivan para no abandonar este objetivo, asegura.

“Son 3 hombres y una chava”. Están en espera de acabar un curso en el que van bien y del que saldrán con certificado de primaria en mano. “Luego voy a seguir con la secundaria abierta”, augura.

Era una estrella del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y un incidente laboral, como el que muchos tienen en la chamba, detuvo su ascenso. Pero todas estas experiencias movieron algo en el interior de Esteban y de su familia. Aunque su vida de becario amlista se pausó, no retrocedió al punto de su vida donde sus habilidades le daban apenas una ayudita económica en el taller de su tío.

Sus habilidades de mecánico siguen allí, pero ahora quiere hacer escuela, algo de lo que se había olvidado hacía 10 años.