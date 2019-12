De la Primavera Árabe a “El violador eres tú”

2010-2019: La década en la que triunfó el populismo y el feminismo comenzó y acabó con millones de personas en todo el mundo protestando en la calle, contra gobernantes opresores y corruptos, contra el cambio climático, contra la desigualdad social y contra la violencia machista. Todo ello habría sido muy diferente o no habría sido posible sin las redes sociales, primero Twitter y luego WhatsApp.

La década que acaba hoy comenzó, informativamente hablando, el 17 de diciembre de 2010 en un poblado perdido de Túnez y con el protagonista más miserable y menos predecible: el vendedor de frutas Mohamed Buazizi. Ese día, el joven puso su puesto ambulante, pero en vez de compradores aparecieron, como era habitual, policías, que le confiscaron la mercancía y lo abofetearon por no tener dinero para la mordida. Desesperado por no tener que llevar a sus cinco hermanos, quiso levantar una denuncia y nadie le hizo caso. Minutos después reapareció en la plaza, se roció con gasolina y se quemó a lo bonzo, mientras gritaba: “¿Cómo quieren que me gane la vida?”. Así comenzó la Primavera Árabe.

El mundo entero volvió los ojos asombrado hacia ese pequeño país norteafricano, que había logrado en tiempo récord y sin un baño de sangre derrocar al dictador Ben Alí. ¿Qué arma usaron los desarmados tunecinos y luego los libios y egipcios para echar del poder a sátrapas asesinos que parecían intocables, como lo eran el coronel Gadafi y Hosni Mubarak?

La respuesta estaba oculta en sus bolsillos, en nuestros bolsillos.

La revolución es virtual. La revolución del internet barato se coló en ese arranque del 2010 hasta en las casas más humildes, sin que ni los expertos en geopolítica, ni desde luego los dictadores árabes, dedicados a gastarse el dinero en extravagantes lujos o en comprar armas a Occidente, se percatasen del inmenso poder de una herramienta como Twitter en manos de un pueblo indignado que ha perdido el miedo.

De hecho, la aplicación de mensajería virtual no ha hecho otra cosa más que perfeccionarse en estos diez años, con la aparición del Whatsapp.

Lo increíble es lo poco que se aprendió de aquella peligrosa combinación pueblo enojado, armado con su celular, como vimos cuando votaron sí al brexit o al populista Donald Trump, ambos en 2016, o como vemos en la actualidad en lugares tan dispares como Líbano o Hong Kong. ¿Nadie fue capaz de ver el profundo malestar de una población contra un presidente, Sebastián Piñera, que hace apenas tres meses presumía de que Chile era la envidia de Latinoamérica, cuando en realidad la riqueza iba a parar a los de siempre y la desigualdad social es más grave que en la vecina Bolivia? ¿Nadie en su gobierno leyó lo que era un clamor en las redes sociales y que bastó el video en WhatsApp de jóvenes colándose en el metro de Santiago para que estallar la revuelta callejera?

Y así acabó la década del 2010: con los jóvenes movilizándose, a través de sus celulares, para organizar protestas en todo el mundo contra el fracaso de los adultos en la lucha contra el cambio climático; con las mujeres, hartas de la violencia machista y de las leyes que no las protegen, coreando en todos los idiomas: “El violador eres tú”.

fransink@outlook.com