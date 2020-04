De moditos y floreros

La 4T atraviesa por una etapa de desconcierto. Las tensiones por las crisis sanitaria y económica meten ruido, afectan la comunicación al interior del grupo gobernante. El resultado en que, por diferencia de horas, unos dicen una cosa y el presidente otra.

Ahí está el caso del acuerdo alcanzado entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios para otorgar créditos a las pequeñas y medianas empresas.

Legisladores de Morena y funcionarios del más alto nivel como Dolores Padierna y Marcelo Ebrard lo consideraron una buena noticia y así lo externaron en público, ponderando que las empresas se capitalicen sin dinero público.

Todos pensaron que era una buena noticia, excepto el presidente López Obrador quien dijo que no le gustaron “los moditos” del banco y los empresarios y que no le impondrán nada porque él no está de florero.

Nadie del torno del presidente se tomó un tiempo para avisarle al presidente que el acuerdo no supone un peso de dinero público, de manera que no se trata de un endeudamiento público. Es de esperar que ahora él se disculpe por sus moditos.

Los empresarios diseñan su plan

La primera jornada de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica organizada por el CCE tuvo excelente convocatoria.

La cúpula empresarial quiere diseñar un plan nacional que permita superar la coyuntura adversa del 2020.

Asistieron personajes del pasado reciente como Ildefonso Guajardo y Enrique de la Madrid y figuras con responsabilidades actuales Luis Niño de Rivera, presidente de los banqueros y Gerardo Esquivel del Banco Central, así como y legisladores como Mario Delgado o Beatriz Paredes

Siguen buscando una reunión con el presidente para llevarle las conclusiones y borrar la sensación de confrontación que daña a todos.

Sesión espiritista

La mañanera de ayer tuvo su segmento espiritista.

De alguna forma todavía desconocida, López Obrador logró entrar en contacto con Julio Scherer para interpretar su reacción a la portada más reciente del semanario que fundó.

No se sabe cómo se manifestó el espíritu de don Julio, acaso con golpes en el escritorio presidencial.

Lo cierto es que según el presidente si Scherer viera la portada de Proceso se volvería a morir. La verdad se excedió en su libertad interpretativa.

Como es natural la familia resintió los dichos presidenciales. Una hija del periodista dijo que su papá se volvería a morir si supiera que AMLO nombró a Bartlett para su gabinete ampliado.

Otro espíritu, todavía más chocarrero, reveló en realidad lo que irritó al mandatario no fue la foto de portada, sino la frase del cintillo. Chéquenla.

A sacar los cubrebocas

El cinco de mayo los 500 diputados volverán a verse las caras, o más bien los ojos pues tendrán que usar cubrebocas para que los dejen entrar a San Lázaro.

Ese día, el de la Batalla de Puebla, van a intentar hacer cambios a la Ley Federal de Presupuesto para sacar dinero que permita enfrentar la emergencia sanitaria.

Contra lo que pudiera pensarse hay consenso, casi unánime, en la necesidad de redireccionar el presupuesto ante el golpe devastador de la epidemia.

Pero cada bancada tiene opiniones diferentes sobre a quién quitarle dinero para reforzar el presupuesto de salud.

La oposición pretende arrancarle presupuesto a proyectos que consideran faraónicos o inoportunos, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, mientras que el bando oficialista va por recortes al gasto corriente del gobierno.

