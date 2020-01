Debate por lote de vacuna triple viral que no es tan potente para rubeola

Autoridades de salud evalúan la posibilidad de poder utilizar un embarque de vacuna triple viral (sarampión, rubeola y parotiditis), luego de que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) estableció una retención provisional, porque “en términos de eficacia, el componente de rubeola no demostraba tener la potencia necesaria acorde a la reglamentación mexicana, aunque esta potencia es adecuada con base en los estándares internacionales”, detalló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

En breve entrevista, explicó que La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que hay un rango de potencia para los resultados evaluados por Cofepris, los cuales podrían considerarse adecuados “de ahí que se ha tenido una revisión con expertos nacionales e internacionales en vacunación quienes han sugerido que lo más procedente es utilizarlas”.

Ello, a pesar de que eventualmente pudiera no tener una protección completa contra la rubeola, sin embargo, resaltó “es mucho más prioritario proteger contra el sarampión que ha reemergido en el mundo, no en México, pero sí en el mundo y en el Continente Americano, a diferencia de rubeola que es una enfermedad que sigue en un control total en el continente americano y no ha reemergido en el mundo”.

De ahí que en los próximos días, insistió, se estará informando las decisiones respecto al uso de este 40 por ciento del embarque que quedó pendiente de aplicar y estarán completándose los esquemas de 2019, que es toda la dotación que hacía falta, en tanto que para este 2020 estamos en el proceso de adquisición con la expectativa de tener oportunamente la dotación de este año, mencionó.