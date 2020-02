*Debe evitarse sobrerregular las outsourcing *Se desploman salarios en ofertas de empleo *Alcanza cifra récord disposición por desempleo

En el Parlamento Abierto realizado la semana pasada por el Senado de la República, que preside Ricardo Monreal sobre outsourcing se eliminaron los extremos. La subcontratación laboral no será actividad proscrita ni delictiva, como lo proponía Napoleón Gómez Urrutia, pero tampoco será el entorno que permita incumplir leyes o evitar pago de prestaciones sociales e impuesto. La industria de la Subcontratación y la iniciativa privada coincidieron en que son necesarias mejores reglas pero no sobrerregular al sector, ya que podría ser nocivo para la creación de empleos de calidad, lo que impactaría en la economía del país. Es decir regular la subcontratación, no eliminarla.

Además, concordaron en que se requiere crear el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación y preservar la actual Ley Federal del Trabajo. Hay que señalar que en el Congreso de la Unión ya existen 19 iniciativas sobre Subcontratación, que incluso, van en el mismo sentido de lo expresado por el sector empresarial en el Parlamento Abierto la semana pasada.

Esta industria es tan vital para el desarrollo del país, que incluso aumentó su participación en el empleo formal al pasar del 17% en el 2004 al 42% en el 2019, de acuerdo con las estadísticas de Tallentia, que dirige Elías Micha.

EROSIÓN.- La política salarial que implementó la presente administración, con la disminución de ingresos del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya impactó de diferentes maneras el ámbito laboral. Hay una reestructuración en donde las empresas del sector privado ofrecen hasta 50 por ciento menos por el mismo puesto de trabajo. Por ejemplo, a nivel gerencial en el ramo de retail, antes se pagaba hasta 80 mil pesos y ahora, por la misma actividad ofrecen hasta 35 mil pesos mensuales. De hecho, mucho de los despidos en la iniciativa privada se deben a esta reestructuración de salarios. Una economía que no crece, desalienta las ventas, inversiones y proyectos.

DESPIDOS.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos, que preside Rogelio Hernández Cázares, despidió a 18 personas del área que administra los contratos y que representa el 36% del personal que laboraba en esta unidad. Este departamento se encarga de vigilar los 111 contratos otorgados durante las rondas petroleras del sexenio pasado, así como las cerca de 400 asignaciones de Pemex. La CNH dice que la separación de estas personas se debió a que desempeñaban sus labores sin respetar niveles jerárquicos y sin apego a la normatividad, y que se encuentran bajo investigación.

AFORES.- Estadísticas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que lleva Abraham Everardo Vela Dib, señalan que las disposiciones de una parte de los recursos que se encuentran en una cuenta individual Afore, con el fin de ayudar al cuentahabiente por desempleo, alcanzaron un monto sin precedente para un primer mes de año desde que la Comisión comenzó a difundir estos datos en el 2005. Las disposiciones que hicieron los trabajadores de su Afore por desempleo alcanzaron un récord en el 2019 de 12 mil 152.7 millones de pesos, en donde prácticamente los 12 meses alcanzaban cifras sin precedentes.

