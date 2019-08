"Debemos buscar la paz en lo más profundo del alma": Juanes

El cantante colombiano Juanes recordó en una entrevista para un medio chileno que encontró en la música una forma ideal de reflexionar de los temas sociales cuando tenía 15 años, a finales de los 80. Tenía una banda de rock llamada Ekhymosis con la cual presentaba canciones con las que hablaba de los peligros de Medellín. Con el tiempo esa preocupación se ha expandido a lo largo de su carrera.

Pronto visitará Monterrey no para ofrecer un concierto si no para hablar de su faceta como activista social trabajando por la paz en su país, anunció la organización del Encuentro Mundial de Valores (EVM). Mientras tanto, en la Ciudad de México, donde tuvo un encuentro con los medios, mostró que no le es indiferente lo que pasa en el mundo, específicamente con lo sucedido en el Amazonas.

“Es una tragedia incalculable y cuando ves la locura de estos líderes que son los que están manejando el planeta, es aterrador (refiriéndose al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro). Yo creo que ante esas cosas uno tiene que tratar de encontrar la paz en lo más profundo de su alma”, comentó a la prensa el músico, que se presentará en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México el próximo 25 de octubre.

En otro momento también habló de su preocupación por las altas cifras de feminicidios en nuestro país, que dicen que cada día 10 mujeres son asesinadas, y que también ocurre en otros países de Latinoamérica: “Hay un problema grande con la educación. La mujer es lo más sagrado, estamos aquí porque nuestras madres nos trajeron a este mundo. Frenar eso (la violencia machista) es un tema de educación y tiempo”, declaró.

El músico consideró que la política divide a las personas y que los problemas sociales se tendrán que arreglar a la fuerza, porque será la única manera en la que las siguientes generaciones de seres humanos podrán sobrevivir. Esto lo ha dicho durante su carrera.

En 2013 fue reconocido por la asociación Acción Contra la Violencia Armada, por la labor que realiza con su fundación Mi Sangre, que brinda apoyo psicosocial a menores de edad víctimas de cualquier tipo de violencia.

En 2015 tocó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una canción escrita para el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Y al siguiente año se presentó en el concierto de la entrega del Premio Nobel de la Paz, en donde dio un discurso solicitando hermandad a los colombianos.

Ahora el músico se alista para que en los próximos días abra un concierto de la emblemática banda Rolling Stones este 31 de agosto, en Miami, lo que le hizo recordar un poco de sus primeros años en la música: “Para mí el rock está en la cumbia, en la guasca, en el vallenato. Creo que lo chévere es encontrar un propio lenguaje, sigo en esa búsqueda... nunca quiero perder la parte latina, la parte de las raíces es fundamental para poder tener una estructura seria y decir: ésta es la forma en como yo veo el rock”, explicó.

Este año la Academia Latina de Grabación decidió nombrar Persona del año al intérprete Juanes, quien por varios años ha sido galardonado con distintas preseas y es considerado uno de los más influyentes a nivel internacional.

El nombramiento “me ratifica que soñar es demasiado importante, me dice que en la vida hay una razón de ser y eso lo hacemos nosotros mediante nuestras canciones, me siento realizado, pero eso no significa que me doy por bien servido, al contrario, tengo que trabajar más”.

La tarde de ayer aprovechó para dar a conocer su más reciente sencillo: “La semana pasada terminé la última sesión de la grabación de mi nuevo álbum, que se llama Más futuro que pasado, que saldrá a fines de este año; de las cuales ya han escuchado ‘Pa dentro’, fue el primer lanzamiento; luego fue ‘La Plata’ con Lalo Ebratt, y ‘Querer mejor’, que hice con Alissia Cara, y el próximo 6 de septiembre sale un tema con Yatra y en octubre sale otro tema que se llama ‘Aurora’, que hice con un rapero que se llama Crudo”, dijo.

“Mi disco va a tener va a tener unas diez o doce canciones y estoy muy contento porque es un disco que me permitió experimentar en los sonidos populares, especialmente la cumbia, que es la música de la región de dónde vengo, que se llama Antioquia, y el vallenato también, aunque de alguna manera siempre han estado presentes en mi música”, agregó.

“Es un disco de colaboraciones, y quiero que todos sean escuchados. Es tiempo de amar y más aún cuando vemos la situación en la que se encuentra el mundo”, expresó y añadió una reflexión sobre sus dos más décadas de trayectoria: “La carrera de cualquier músico siempre tiene mucha soledad, viajes y tensiones. Hay momentos de mucha energía y alegría, pero hay otros que son muy oscuros”, dijo.

Sin embargo, la satisfacción es que la gente escuche su música y propagar ese mensaje de amor y mucha buena vibra, “vivimos demasiado tiempo en el pasado, que eso nos genera depresión, pero también vivimos con ansiedad de que pasará en el futuro, y por eso creo que simplemente debemos vivir el presente y tratar de construir para enfrentar todo lo que venga. Día a día construyo mi camino y así es como avanzó”, concluyó.