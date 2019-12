Debemos convencer culturalmente a la población de vacunarse contra la influenza: INP

Protegerse contra el virus de la influenza es un acto de consciencia y convencimiento y ni “nosotros —trabajadores de la salud— estamos convencidos de la aplicación de la vacuna”, lamenta el doctor Luis Xochihua Díaz, pediatra infectólogo y subdirector Médico del Instituto Nacional de Pediatría.

Si entre nosotros —siendo una población en el hospital de dos mil 800 trabajadores, entre médicos, enfermeras, etcétera—, “menos de la mitad se ha aplicado la vacuna, entonces hay que tomar en cuenta que debemos convencer culturalmente a la población de vacunarse”.

Recordó que en la mortalidad se involucran aspectos como padecimientos de comorbilidades y en el caso de niños que han sido atendidos y que han fallecido “tenían obesidad importante con cardiopatías, malformaciones congénitas, entonces este pequeño grupo los hace vulnerables”, aunque también es cierto, abundó, que han tenido menores sanos con un desenlace fatal, “entonces necesitamos que esos niños vulnerables se protegen más”.

En este sentido, cabe mencionar que datos del Informe Semanal de la Temporada de Influenza Estacional 2019-2020 de la Dirección General de Epidemiología, señalan que en la presente temporada se habían confirmado 824 casos de influenza y 32 defunciones, de los cuales, los niños de uno a nueve años, así como adultos mayores de 60, son los grupos de edad con mayor número de casos positivos. Por lo que se refiere a las entidades con el mayor número de casos confirmados de influenza se destacan Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Ciudad de México y Puebla; que en conjunto suman el 51.1 por ciento del total de casos confirmados.

Asimismo, se identificó que de las personas que perdieron la vida a causa del virus de la influenza durante la temporada 2018-2019 el 97 por ciento de los casos no se había vacunado, en tanto que otro 48 por ciento recibió en forma tardía el tratamiento antiviral específico y el 33 por ciento llegó tarde a atención médica”.

Ante tales datos, el especialista resaltó la importancia de vacunar sobre todo a grupos vulnerables, niños menores de cinco años y adultos mayores, y en el caso de los infantes si se tiene la sospecha de que haya contraído el virus “si tiene un cuadro respiratorio leve, un poco de catarro, algo de diarrea, esta condición no contraindica la aplicación de las vacunas, ni el antecedente de estar tomando medicamentos ni porque se le haya aplicado una vacuna una semana antes”.

En este sentido, consultada por separado, la doctora Alicia Galván, director médico de laboratorios Liomont, recordó que esa farmaceútica de origen nacional es dueña de una licencia a nivel nacional de una vacuna fabricada con tecnología biorecombinante “por razones ajenas a los laboratorios no pudo tener disponible este año la vacuna, aunque fue un asunto de suministro del distribuidor en el extranjero”.

Recordó que el año pasado, Liomont produjo 100 mil vacunas destinadas para la protección del segmento de la población más vulnerable que son aquellos quienes tienen sobrepeso, diabetes, algún tratamiento oncológico, que tienen algún tratamiento con inmunosupresores, debido a que es una vacuna que tiene precisamente esa indicación.

“La vacuna de nosotros es solamente para mayores de 18 años, aunque en este momento estamos corriendo un estudio clínico que nos va a permitir tener la indicación de que se pueda prescribir para menores de esa edad, y estamos por terminarlo en marzo abril del próximo año”, indicó.

No obstante, cuenta, dicha empresa cuenta con un nuevo medicamento, el cual actúa exactamente como el oseltamivir, sólo que éste en presentación pediátrica, acorde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Somos el único laboratorio que contamos con esta presentación en suspensión y sabor mandarina, el cual es ideal para los infantes”, con lo cual ya se evita lo que se venía haciendo que era abrir la cápsula del retroviral, diluirla y más o menos calcular la dosis para el menor con base en su peso.

Este medicamento, abundó, evita que el virus que ya se formó dentro de la célula humana salga al exterior e infecte más células, de tal manera que el virus que se queda dentro de la célula termina destruyendo al virus e impide que se genere más infección, lo cual permite que este tratamiento utilizado de manera oportuna en los menores e incluso en adultos mayores que no pueden deglutir acaba con la enfermedad en un lapso máximo de cinco días.

Asimismo, resaltó que la OMS recomienda utilizar este medicamento en menores desde los tres meses de edad, a diferencia de la vacuna del virus contra la influenza, la cual no se puede aplicar en niños menores de seis meses.

Recordó que algunos de los síntomas a los que hay que estar muy alertas es cuando el menor está muy llorón, si se queja de dolor muscular, “entonces habrá que hacer un diagnóstico diferencial para descartar influenza a través de una prueba rápida, la cual puede orientar para saber si es o no es, y se realiza con una pequeña muestra de sangre que indica si se tienen anticuerpos y en una prueba confirmatoria se hace un raspado nasal que no duele al menor, porque se hace con un isopo, para determinar si tiene o no el virus.

La doctora Alicia Galván, recordó que no hay mejor forma de proteger a los menores en el hogar, que a través de la inmunización “rebaño”, es decir, cuando los padres y hermanos se vacunan, entonces el menor tiene cierto grado de mayor protección.

Asimismo, en caso de enfermar del virus y una vez que se haya hecho la prueba confirmatoria, sostuvo, lo mejor es iniciar el tratamiento con oseltamivir dentro de las primeras 48 horas siguientes al comienzo de los síntomas de influenza o después del contacto con una persona infectada.

Es importante mencionar que la transmisión del virus de la influenza se puede dar desde dos días antes hasta cinco días después del inicio de los síntomas. El contagio se puede registrar por medio de tos o estornudos, contacto estrecho a menos de 90 centímetros, o hasta 1.80 metros de distancia con una persona enferma.