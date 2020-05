“Debemos humanizar los partos en el mundo”: Janet Jarman

No cabe duda que la adecuada distribución del sistema de salud en México se ha convertido en un tema crítico para cada sexenio, dejando entrever las falencias en la calidad y eficacia del mismo, creando una completa desigualdad en la atención médica. El acceso a estos servicios es cada día más complejo, propiciando que parte de la población se aleje de este beneficio.

La humanización de la asistencia médica ha quedado en un segundo plano, convirtiéndose en un sistema equiparado a una producción en serie, el cual es retratado con la mirada de fotoperiodista por Janet Jarman, quien, a través de su documental Birth Wars (2020), coloca sobre la mesa las dificultades que las parteras suelen afrontar en nuestro país:

“En todo mi trabajo existen reiteradas inquietudes alrededor de temas como la inmigración, medio ambiente o cualquier relación con un sistema de poder, y la salud pública no es la excepción. Estos sistemas, no solo en México, sino en todo el mundo, no brindan dignidad y respeto a las mujeres durante su parto, dejando de lado la libertad de decidir dónde llevarlo a cabo”, comentó la directora acerca de sus motivos durante su labor periodística.

“Mis primeras historias alrededor de la obstetricia iniciaron en 2015, cuando acompañé a un grupo de egresadas de la escuela de parteras Casa A.C. en San Miguel de Allende, a sus prácticas profesionales desarrolladas en Chiapas. Mi intención era conocer los nuevos métodos de este gremio, así como su inserción en el sistema de salud, encontrándome cada vez más con la figura de la partera tradicional que brinda un completo respeto y dignidad al proceso que vive la mujer en esta etapa de su vida”, recordó la fotoperiodista respecto al filme participante en el programa Ambulante en Casa.

Radicando actualmente en nuestro país, Janet Jarman, por medio de su trabajo fotográfico y fílmico, ha mostrado puntos de interés específicos que aquejan a la nación, extrapolando incluso a problemas globales, y es por ello que la realizadora compartió con Crónica sus motivos de dar a conocer el contexto mexicano:

“Siempre he tenido un gran interés por toda América Latina, y mi necesidad de investigar historias con profundidad me hizo dejar de lado el periodismo de paracaidismo, es decir, vivir en la región para comprometerme al 100 por ciento con mi labor. Respeto mucho la cultura e idiosincrasia de México, y quiero contribuir para mejorar las cosas y que el mundo conozca este interesante lugar”, dijo la documentalista.





El filme pone en evidencia los obstáculos de las mujeres para recibir atención médica.



La película encuentra los obstáculos que viven las mujeres en atención médica, así como un retrato de un efímero respeto ante las decisiones respecto a su cuerpo, y es donde el documental reflexiona sobre las posibles soluciones para acercar un sistema de salud disminuido a regiones necesitadas, pues pone de manifiesto el papel de las parteras en atender a poblaciones a menudo invisibles para el sector de salud en comunidades sin acceso a una clínica o centro hospitalario:

“Observe una necesidad de cooperación, entre médicos y parteras, a pesar de las distancias existentes en sus procedimientos, y para lograr esto se necesita un profundo entendimiento mutuo, además de asimilar el enorme respeto que existe por las parteras tradicionales en dichas regiones. Las autoridades deben trabajar en conjunto con estos grupos de mujeres que, día con día, encabezan una lucha para tener igualdad de condiciones en el sistema de salud”, subrayó la participante en el festival de documentales.

Las carencias de instrumentación y personal médico han generado una marcada deshumanización en la atención al paciente, y en el caso particular del proceso prenatal y parto origina en la mujer una absoluta desconfianza ante lo que su cuerpo está por vivir, y es donde el documental ofrece diversos enfoques al respecto:

“Este es probablemente el tema principal de mi trabajo, que no solo es observado en México sino en todo el mundo también. En la formación médica, el parto es entendido como una emergencia, llevando a una intervención inmediata y generando una saturación del sistema, coartando una atención digna y de calidad. Si los hospitales trabajan en conjunto con las parteras, dejarán de operar como fábricas, sin convertir a un bebé su producto final”, opinó la directora acerca del trato al paciente, y de cómo debe ser observado como un ser humano, y no un objeto.

Finalmente, la egresada de la Universidad de Carolina del norte, nos cuenta cómo marcó este trabajo en su carrera, su vida y su persona:

“Cada historia que hago me cambia, debido a la cercana relación con las personas en mi trabajo, acrecentando mi nivel de comprensión del mundo mil veces más. Intento crear una experiencia en la que el espectador sienta lo que retrato. La fuerza de la mujer es algo importante en este trabajo, la posibilidad de sentir y observar tan de cerca a mujeres ayudándose entre sí, es algo que no había visto antes, confirmando el poder inexplicable que tiene mi género, y aumentando mi deseo por difundir más historias que destaquen nuestros desafíos y fortalezas” concluyó la directora.

Ambulante presentó este trabajo el sábado 9 de mayo durante 24 horas, de manera gratuita, a través de su plataforma, y con límite de visualizaciones.