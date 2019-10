Declaran culpable a exnovio de Lesvy, asesinada en mayo de 2017

El exnovio de Lesvy Berlín, Jorge Luis González, fue declarado culpable de feminicidio; el fallo llegó dos años y cinco meses después de que la joven fue encontrada sin vida y colgada del cordón de una caseta telefónica en Ciudad Universitaria, específicamente a un costado de la Facultad de Ingeniería el 3 de mayo de 2017.

Araceli Osorio, madre de la víctima, comentó después de conocerse el veredicto del juez en el Reclusorio Oriente que “hoy la verdad salió adelante, hoy empieza un camino hacia la justicia en el caso de Lesvy. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que la justicia llegue para todas y cada una de las mujeres que fueron asesinadas en este país?”.

“Tenemos mucho dolor, pero también tenemos argumentos sólidos y verdaderos para que cada uno de estos asesinatos contra nuestras mujeres sean sancionados de manera justa. No es venganza, es justicia”, agregó la mujer.

El próximo 16 de octubre se dictará la sentencia.

Mientras se realizaba el juicio, el Ministerio Público pidió que la condena de Jorge Luis fuese de 60 años de prisión por el delito de feminicidio agravado.

De acuerdo con la Procuraduría capitalina, Lesvy fue estrangulada por su entonces novio con el cable de un teléfono; en un principio las autoridades habían declarado que la joven se suicidó frente a su pareja y que él no había hecho nada para impedirlo; dicha versión fue negada por su familia y defensa.

El pasado 9 de abril, durante una audiencia intermedia, y tras concluido el periodo de investigación complementaria, el Ministerio Público modificó la hipótesis de lo ocurrido a Lesvy y planteó al juez Alfonso Dávila Gómez que Jorge Luis Hernández González fue el responsable de la muerte de la joven.

Quien también participó en las investigaciones para aclarar el caso fue el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio quienes determinaron que Lesvy no podría suicidarse en un espacio tan reducido, porque su cuerpo no lograría suspenderse y causar la fuerza necesaria para la asfixia.

Fue entonces que tras la apelación que presentaron organizaciones se presentaron elementos suficientes para que se reclasificara el delito y que se investigara el caso con perspectiva de género.

EL CAMINO DE UNA MADRE. Días después de la muerte de su hija, Araceli Osorio dijo en entrevista que convivió con la pareja de la joven, quien en ese entonces era el presunto culpable. Incluso cuando la PGJ determinó en 2017 que Jorge Luis quedaba exento de responsabilidades, este siguió teniendo contacto con la familia para conocer los avances de la investigación.

Pero la madre de la víctima sabía que él era el culpable, no fue hasta mayo del 2018 que la fiscalía rectificó su versión e informó que Lesvy no cometió suicidio, sino que fue asesinada.

En mayo de este año la procuraduría capitalina ofreció una disculpa pública a la memoria de la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a su familia por las fallas cometidas

“La procuraduría confirma que incurrió en negligencias y que eso permitió en un momento que Jorge Luis estuviera impune. Él nos acompañó a velar el cuerpo de mi hija, me preguntaba todo el tiempo cómo iba avanzando el proceso, y yo le informaba porque desconocía el expediente”, dijo Araceli Osorio.