Declaran encargados del Kinky en la PGJ

Personal del Bar Kinky se presentó a declarar a la Procuraduría capitalina sobre el acoso y agresión que sufrió María en sus instalaciones el pasado 7 de diciembre así como la supuesta complicidad de empleados del establecimiento para que el agresor escapara con tranquilidad.

La dependencia policiaca, a cargo de Ernestina Godoy, informó que los encargados del bar, ubicado en la calle de Amberes, en la alcaldía Cuauhtémoc, se presentaron en las instalaciones de la PGJ para dar su versión de los hechos; incluso entregaron una USB que contiene parte de las imágenes del día y la hora en que sucedieron los hechos.

No obstante ya habían informado a los agentes que acudieron al establecimiento a realizar una primera revisión que una de las cámaras no servía, por lo que no es posible mirar la videograbación.

Fuentes de la Procuraduría comentaron que el personal del bar Kinky se dijo interesado en recibir pláticas y participar en talleres sobre la equidad de género.

Incluso se dijeron dispuestos a poner en marcha los protocolos sobre violencia en contra de las mujeres en caso de suscitarse uno como el del pasado 7 de diciembre.

El 26 de diciembre pasado, Ana Villagrán, concejal de la alcaldía Cuauhtémoc, acompañó a María al bar de la Zona Rosa y entregaron al personal del establecimiento una carta en la que solicitan su cooperación en la investigación del caso así como el refuerzo o creación de verdaderos protocolos que garanticen la seguridad de sus usuarios.

“He decido extenderles esta carta para recordarles que todos debemos asumir nuestra parte en cambiar la dolorosa situación a la que como mujeres nos enfrentamos”, se menciona en el texto de la consejal.

Y en él se agrega: “No es caso menor ser omiso cuando una de nosotras, que sale a divertirse, a vivir la vida aspirando a seguridad y buenos ratos, escoge un establecimiento para hacerlo y que dentro de este mismo se ve contrariada, violentada, atacada, expuesta y luego ignorada en un llamado de auxilio”.

El escrito fue recibido por personal de seguridad del bar, puesto que se les negó el acceso a las dos mujeres bajo el argumento de que no se encontraba el encargado; incluso, la persona que las atendió las invitó a regresar más tarde.