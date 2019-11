Declaran inocente al activista de No Más Muertes en desierto de Arizona

Scott Warren, el profesor universitario y activista del grupo No Más Muertes que enfrentaba dos cargos por “albergar inmigrantes indocumentados”, fue declarado inocente este miércoles por un jurado federal en Tucson, Arizona.

Al jurado le tomó menos de dos horas y media deliberar y declarar inocente a Warren en un segundo juicio, por el que enfrentaba una sentencia de 10 años de prisión por cada cargo.

El voluntario agradeció todo el apoyo que le dieron, tanto en Arizona como en diferentes partes del país e indicó que la necesidad de ayuda humanitaria continúa y que de hecho se ha incrementado desde su arresto.

Warren enfrentaba dos cargos por “albergar inmigrantes indocumentados” en un campamento del grupo No Más Muertes, ubicado en la población fronteriza de Ajo, en Arizona.

“Llegaron con severas llagas”. Por su parte, la defensa indicó que Warren sólo cumplía con sus creencias de brindar ayuda humanitaria y dio agua, comida y asistencia médica a los dos hombres que llegaron al campamento con severas llagas en sus pies.

El pasado mes de junio, un jurado declaró nulo el primer juicio en su contra. Aunque los cargos de conspiración por transportar inmigrantes indocumentados le fueron retirados, el gobierno federal presentó un segundo proceso.

El activista fue detenido en enero del 2018 en el campamento de la organización humanitaria No Más Muertes después de una redada de la Patrulla Fronteriza, donde las autoridades hallaron a los dos migrantes.

Por su parte, No Más Muertes argumentó que la redada fue una represalia por un reporte y un video que dieron a conocer ese mismo día.

En el video se puede ver a agentes de la Patrulla Fronteriza destruyendo y tirando el agua que los activistas colocan en el desierto de Arizona para salvar las vidas de los migrantes.