Defiende Alfaro alza al transporte y uso de fuerza

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, defendió mediante mensaje en redes sociales el aumento de la tarifa a 9.50 pesos en el tren eléctrico y Macrobús, así como el uso de la fuerza contra manifestantes que, supuestamente, vandalizaron y agredieron a policías el pasado sábado en la estación Plaza Universidad.



Mediante un video con una duración de casi 10 minutos, el gobernador de Jalisco explicó las razones de por qué se tomó la decisión de hacer efectivo el incremento, mismo que fue aprobado por la pasada administración estatal en agosto de 2018, a quienes acusó de no aplicarlo con fines electorales, pero ahora es necesario, consideró, pues el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), opera en números rojos.





“Hace unos días tomamos la decisión de aplicar la tarifa que fue aprobada hace un año y que no se había actualizado en siete años en el tren eléctrico y en el Macrobús, solo en estos dos sistemas. Si no lo hacemos Siteur va a colapsar financieramente, el sistema terminaría por dejar de operar, todos sabemos que este sistema, aún con sus problemas, brinda un servicio de calidad, pero que este se ha ido cayendo en los últimos tiempos, eso es lo que estamos corrigiendo.



“Que quede claro: la tarifa de los camiones no tendrá incremento hasta que cada ruta cumpla con los compromisos que implica operar como ruta-empresa, no se vale engañar que subimos el costo de todo el transporte en general”, dijo Alfaro Ramírez.



Recordó que cuando fue oposición, logró un amparo para evitar un aumento, sin embargo, dijo que en aquel entonces no había garantías de que la calidad del servicio mejoraría, ni de que habría una reestructuración de las rutas o terminar con “los privilegios y la impunidad, de la que siempre gozaron los empresarios del transporte”.



“Vale la pena recordar que cuando nos pronunciamos ante esta alza, y logramos el amparo hace seis años, los precios del diésel eran 46 por ciento más bajos, los de la gasolina 58 por ciento, y el tren eléctrico pagaba menos de la mitad por la energía eléctrica, por eso no había motivos de pensar en un incremento, seis años después el servicio sigue operando con la misma tarifa aún, cuando el precio de los combustibles y todos los insumos, para echar andar las unidades se dispararon”, externó.



Detalló que hasta el momento se renovaron todas las estaciones de la Línea 1 y que operan en horas pico los trenes de tres vagones, se trabaja en la renovación del equipamiento del Macrobús, y se consiguió el recurso para concluir la Línea 3, y una vez que esta entre en operación, triplicará el costo de mantenimiento que actualmente tiene Siteur; recordó además que se sumarán a este sistema la Línea 4 y el Peribús, que iniciarán trabajos este año.



Insistió en que la decisión de aumentar la tarifa no llegó sola, sino con la propuesta que calificó como “una decisión histórica”, de sumar al sector privado, sindicatos y gobierno, para dar un apoyo extraordinario a sus trabajadores de 10 pesos diarios para mitigar el alza.



Respeta las manifestaciones



Con respecto a la manifestación del pasado sábado que terminó con la detención de cinco personas, acusó de ser las mismas que se han manifestado violentamente en otras ocasiones, como la ocurrida en Casa Jalisco hace un mes, cuando rompieron una puerta; estas acciones las consideró como provocaciones, pero a quienes decidan manifestarse de manera pacífica, dijo respetarlos.



“En Jalisco se respeta y se alienta el derecho a manifestar de manera libre las ideas, siempre he exigido que la fuerza pública se aplique de manera proporcional y respetando íntegramente los derechos de quienes, legítimamente, ejercen su derecho de manifestar y disentir con el gobierno, pero en Jalisco no se tolera el vandalismo y la violencia como forma de expresión política.



“¿Por qué los que rompieron la puerta y los que vandalizaron la estación y golpearon a los policías, son exactamente los mismos sujetos? A los que por cierto, tenemos plenamente identificados, las fotos son contundentes, jóvenes con pasamontañas rompiendo los controles de ingreso a la estación, agrediendo a policías, y eso, perdón, no es una manifestación pacífica. A todos aquellos que gusten manifestarse para ser escuchados, les reitero mi respeto, a quienes quieren usar la violencia para provocar, les reitero que actuaremos con firmeza y aplicando la ley”, advirtió Enrique Alfaro.



En tanto a sus rivales políticos, PRI y Morena, los catalogó de “enfurecidos oportunistas”, y les envió el mensaje a los segundos de “mejor exigirle a sus diputados federales que cumplan su compromiso de bajar el precio de la electricidad, del diésel y la gasolina, si de verdad quieren bajarle el costo del transporte público, al final ellos, unos y otros, están en una búsqueda desesperada de votos, yo no”, sentenció Alfaro Ramírez.