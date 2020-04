Definición de conservador, según AMLO

El presidente López Obrador explicó que “los conservadores” son un grupo aún no convertido en una reacción, desarticulados, que han emprendido una campaña en contra del proceso de transformación que está llevando a cabo, que, contrario al conservadurismo, es un movimiento de cambio verdadero.

El mandatario mexicano aclaró que no habla de conservadores catalogándolos como indeseables, es una corriente de pensamiento que siempre ha existido y acusó que han estado orquestando una campaña de desinformación

¿Qué es ser conservador?, cuestionó el presidente

- "Es querer mantener el statu quo, es decir, que las cosas no cambien, que las cosas se conserven, de ahí lo de conservador. Y hay varias denominaciones, hay conservadores por ideas, no necesariamente el conservador es el que tiene dinero, puede ser una gente modesta, de clase media, pero tiene ese pensamiento conservador, y hay también los que defienden sus intereses, sus privilegios. Esa es la esencia de la definición del conservadurismo, los que no quieren perder privilegios".

López Obrador dijo que en el pasado se ocupó mucho la palabra cambio y se engañó, porque al final fue lo que se conoce ”gatopardismo”, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual.

Reiteró que como decidió llevar a cabo una transformación, naturalmente existe una oposición conservadora; y los que se sienten más afectados “son los más iracundos, los más enojados, alterados y han emprendido estas campañas”, aseguró.

Recordó que lo empezó a observar desde el movimiento feminista, cuando de repente los conservadores se montaron en esta lucha, “hubo mucho oportunismo e hipocresía”, la doctrina principal de esta corriente, consideró el presidente.

López Obrador insistió en que son momentos de definiciones, es corrupción o transformación. Entonces, como ya la gente despertó, ya hay un nivel de concientización en el pueblo de México, fue el motor del cambio