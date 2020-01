Déjà vu

Quien tenga al juez como su acusador,

que busque a Dios como su defensor

Anónimo

La semana pasada, ahora en la Universidad Autónoma Aguascalientes, tuvo lugar uno más de los talleres de capacitación en materia de justicia penal y litigación oral OASIS (Oral Adversarial Skill-Building Immersion Seminar) en el que participamos profesores, operadores, jueces y abogados chilenos, norteamericanos y mexicanos. OASIS es coordinado por el programa Justice in Mexico y financiado por la Oficina de la Iniciativa Mérida en la Embajada de los EUA en México. Allá nos tomó la noticia de las entonces expósitas iniciativas de reforma al sistema de justicia penal: CPEUM, Ley de Amparo, Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica (creación), Código Penal Nacional (creación), Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley Orgánica de la FGR. Aunque aún no se ha formalizado ante el Senado ninguna iniciativa, según el Gobierno Federal y la FGR, ello ocurrirá en el mes de febrero.

Además de la sorpresa de un paquete reformador de semejante trascendencia, propios y extraños, nacionales y extranjeros profundamente inmersos en las bondades, debilidades y retos de un sistema penal de corte acusatorio como el nuestro, coincidimos en el gran retroceso que su aprobación representaría para nuestro joven sistema.

De las modificaciones de mayor impacto en la CPEUM, tenemos:

—Implementar el arraigo para todos los delitos, actualmente previsto sólo para delincuencia organizada.

—Eliminación del Juez de control, lo que afectaría sensiblemente el principio de imparcialidad en la determinación de fondo de una causa penal. Regresión absoluta a un proceso inquisitivo.

—Desaparece la vinculación a proceso que, en específico afectaría a las personas a quienes se impute un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Sin esa audiencia se le privaría indefinidamente de la libertad.

Implícita aceptación de pruebas obtenidas con violación a derechos humanos y de aquellas obtenidas ilícitamente pero que hubieren sido saneadas.

Otra reforma importante sería la de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que incrementó la duración de internamiento, de 5 a 10 años. Aumenta también el catálogo de delitos que ameritan esta sanción (extorsión, defraudación fiscal, feminicidio, robo a casa habitación y a transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos). Eso sí, el proyecto enfatiza su aspiración de reinserción social, pero otra vez mediante un derecho penal populista, a la carta, autoservicio, adelante, despáchense con cuchara grande. Ni se logra la reinserción social de la persona ni se frena la comisión de delitos.

¿Y qué decir del CNPP? En contraste con el triunfo constitucional que significó la inclusión expresa del principio de presunción de inocencia, y que el vigente artículo 16 del CNPP recoge, un nuevo artículo 309 opondría una “presunción de responsabilidad”, según el cual, ante la negativa sin causa justificada del imputado a ser examinado por peritos, se le tendrían por ciertos los hechos imputados.

Y de la creación de un Código Penal Nacional hay mucho que decir, aquí nos limitamos a señalar que sería muy deseable pero irrealizable en tan corto plazo, sin posibilidades reales de consensos estaría destinado al fracaso. ¿Cómo impones a un estado conservador la permisión de abortos y cómo obligas a uno liberal a sancionarlos? Así para otros muchos casos.

Siento que ya lo viví, que ya pasamos por aquí, por este afán reformador sinsentido y, lo peor, es que, sin ruta clara, volveremos al puerto de destino del que afanosamente nos “despedimos” hace no tanto.

¡Admirable! La 4T es tan profunda que la regresión ahora es innovación.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

Twitter: @capastranac