"Dejen de mentirle a la sociedad", emplaza Silvano a Robledo y López-Gatell

El mandatario purépecha aseguró que en Michoacán no existe ningún Centro de Ingeniería del IMSS donde estén reparando ventiladores, como aseguró Zoé Robledo.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, exigió a Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS y a Hugo López-Gatell, subsecretario de salud hablar con la verdad sobre la pandemia del COVID-19.

“O les gusta mentir a ustedes, que no creo, o les obligan a mentir, pero dejen de mentirle a la sociedad mexicana. En una crisis sanitaria tan compleja, lo último que la sociedad espera de sus gobernantes y de los expertos como ustedes, es que les mientan”, expresó.

Aureoles Conejo, aseguró que en Michoacán no existe ningún Centro de Ingeniería del IMSS donde estén reparando ventiladores, como aseguró Zoé Robledo, donde incluso estarían listos 321 aparatos para uso de pacientes contagiados.

“Con mucho respeto, no hay ningún Centro de Ingeniería del IMSS, más que un área desolada, porque no hay ni siquiera un escritorio o unas sillas, en su momento, tu antecesor, Germán Martínez, vino con el Presidente porque en Michoacán iba a ser la sede del IMSS; bueno, no hay nada”, reviró.

En el caso López-Gatell, cuestionó sus proyecciones donde a partir del 23 de mayo será la etapa más crítica de hospitalización de enfermos, y para el 25 de junio podría incluso, en algunos municipios, recobrarse la vida normal.

Por lo que afirmó que Michoacán no hará caso a esas proyecciones, ”porque la prioridad es cuidar la salud de la población con responsabilidad y determinación” dijo.

“Si ustedes quieren seguir engañando a la población del país, háganlo, pero no todos estamos con los ojos vendados ni nos vamos con comentarios poco responsables”, sostuvo.

Así lo dijo Silvano Aureoles en sus redes sociales: