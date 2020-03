Del Potro admite que su regreso al tenis luce complicado

Toda la actividad tenística que se vio interrumpida por el tema del coronavirus y que reanudaría en el caso más optimista el próximo 8 de junio, no será suficiente para que el argentino Juan Martín del Potro se recupere de una cirugía de rodilla efectuada el año pasado.

Incluso la Torre de Tandil, aunque expresó su deseo de regresar a las canchas, admitió que luce cada vez más complicado su retorno.

“Tengo muchas ganas de seguir jugando, pero la realidad es que se me está complicando mucho. Los médicos siempre me animan y me dejan claro de que volveré a hacer ejercicio con normalidad, pero cada día que pasa y ves que la situación no cambia, se hace más difícil “, comentó.