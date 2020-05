Del príncipe azul al hombre feminista

Jorge Alberto Álvarez Díaz*

Quienes nos dedicamos a la Universidad y colaboramos en sus funciones sustantivas: docencia, investigación, y preservación y difusión de la cultura. Cuando menos, deberíamos hacerlo; ése es el supuesto. Esta columna es un ejemplo de la tercera función.

En la actualidad utilizo redes sociales, como mucha gente. En alguna medida siento que me apoyo en ellas para promover y difundir aspectos culturales. A veces me solicitan que alguna publicación le cambie la privacidad y la haga pública. Como varios de los textos e imágenes que comparto llevan una combinación de sexualidad y de ética, los comentarios abundan; en ocasiones, desbordan mi capacidad de respuesta. En un análisis cualitativo muy a primera vista, destacan varios aspectos. Uno, que las mujeres en general suelen apoyar/secundar o hasta felicitar mis planteamientos; dos, que los hombres suelen no entenderlos, criticarlos sin fundamento, o definitivamente llegar al insulto. No hablo de quienes tengo en mi perfil, sino de quienes van llegando al hacerlo público. Si hablo de quienes sí tengo en ese perfil, las reacciones también varían. En general, las mujeres reaccionan con un “me encanta”, y los hombres con un “me gusta”. En ambas situaciones enfatizo el “en general”, porque también ocurren otras posibilidades.

También es llamativa otra situación: en general, quienes tienen formación en el ámbito de la bioética no tienen formación sobre temas de género y sexualidad, así que muchas veces opinan sin ningún tipo de fundamento. Por otro lado, quienes tienen formación en sexualidad suelen confundir moral teológica y ética filosófica, lo que lleva a otro tipo de errores. Descubrir que una persona que dice tener un doctorado en bioética es transfóbica, es extraño; parece que si supiera de ética debería respetar, como mínimo. Pero no fue así en un caso particular. Claramente, no tenía idea de qué es el género o la identidad, y está llena de prejuicios, desde los cuales habla. No se trata de basarse en la “corrección política” contra la “incorrección política”; esta supuesta “incorrección” (que no aceptan) es la máscara de misoginia, homofobia, transfobia, aporofobia, clasismo, racismo, y un larguísimo etcétera. Evidentemente, ninguna persona que discrimina dice “discrimino”.

¿De qué temas he hablado en tales publicaciones en redes sociales? De efectos del patriarcado, ya sea en la vida y en la salud, o en concursos de belleza (cuando Ángela Ponce ganó como Miss España; comenté algo en referencia al orden patriarcal, y una de las primeras respuestas al dar a conocer mi publicación fue “patriarcado tu culo”; evidentemente, escrita por un hombre). ¿Qué relevancia tiene todo esto para el título de esta colaboración? Así como no existe el príncipe azul, tampoco existe el hombre feminista. Un hombre no puede ser feminista. Existe un orden patriarcal que no lo permite. Existe un pacto patriarcal que tampoco lo posibilita. Los hombres vivimos rodeados de tantos privilegios que ni siquiera nos damos cuenta de ellos. Si no nos damos cuenta de ellos, ¿por qué los menciono? Pues porque no advertimos la existencia de Saturno, pero hay unas personas que se dedican al algo llamado “ciencia”, en este caso la astronomía, que nos explican y podemos saber de la existencia del planeta aunque nunca lo hayamos visto.

Las ciencias son muchas, de diferentes tipos. Existen las ciencias sociales, no solamente las naturales. Las ciencias sociales también tienen objetos de estudio que analizan y explican a quienes no los conocen. En temas de género, parece que los hombres no entendemos que no entendemos. Existe la posibilidad de darse cuenta si lo estudiamos; aunque lo padecemos en la cotidianeidad. No es lo mismo vivir una realidad que intentar conocerla y comprenderla. En una famosa entrevista (que puede encontrarse en YouTube) Hanna Arendt narra esto: ella misma no sabía que era judía, no tenía por qué saber cuando niña que ésa era parte de su realidad, hasta que se la hacen ver. Cuando no quieren jugar con ella por esa condición, ella recurre a su familia para saber qué es eso. Saberlo no la hizo más ni menos judía, pero le hizo iniciar el camino de la comprensión de su propia realidad.

Para que los hombres podamos conocer y comprender esto, para entender que el patriarcado es algo que existe, que está ahí, y que no vemos (como a Saturno, que parece que nos queda clarísimo que existe), hay que iniciar con su descubrimiento e iniciar un largo, incesante y perenne camino. No se trata de ir a un curso a “deconstruirse”; es algo más complejo, porque además, es continuo, no se trata de un momento concreto. Esto hace comprender que si un hombre participa de la crianza, cocina, o expresa sus emociones, no por ello es “feminista”. Si un hombre puede salir a la calle vestido como le de la gana sin preocuparse por dónde debe pasar o no, a qué hora debe hacerlo, etc., es porque tiene una serie de privilegios que usa y no se da cuenta. Si un hombre se divorcia y la guarda y custodia de la descendencia le corresponde casi en todos lados a la mujer, y además está obligado a una pensión, no es porque la mujer tenga privilegios, sino que es producto de cómo el patriarcado configura la masculinidad. No cabe la menor duda que para darse cuenta de esto y analizarlo son cruciales las experiencias previas. Entiendo que mi visión de estos temas me han ayudado mis condiciones privilegiadas, mis experiencias personales previas, mi formación académica y mis líneas de investigación. Si alguien me ha acompañado en la lectura de este texto hasta este punto, probablemente vea muchas lagunas, porque no estoy explicando sino meramente enunciando muchos temas. Este texto es el primero de una serie en la cual iré hablando de ellos: el patriarcado, la masculinidad, los privilegios, sus efectos en la vida social y personal, etc. Creo, con Gonzalo Celorio que “Las redes sociales facilitan la circulación de información, pero no suscitan la reflexión” (https://aristeguinoticias.com/1804/kiosko/las-redes-sociales-no-son-un-medio-propicio-para-el-analisis-gonzalo-celorio/). Así que esta serie de textos serán un intento de suscitar esa reflexión que tanta falta nos hace a los hombres.

Ya lo dice el refranero: no hay peor ciego que quien no quiere ver. A veces no es algo volitivo, que se quiera o no, es que parece que hay quien no pudiera. Pues sobre esto va la siguiente reflexión… Hasta pronto.

*Profesor-investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana y Miembro del Consejo de Bioética de la Ciudad de México