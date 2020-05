Del tianguis al triciclo; así es como ahora se ofertan verduras en la CDMX

El cierre paulatino de mercados y tianguis a lo largo y ancho de la Ciudad de México para mitigar la propagación del COVID-19, ha obligado a algunos comerciantes a buscar diferentes maneras y medios de poder seguir vendiendo sus productos.

Es en la alcaldía Iztapalapa donde la tradicional venta de verduras en tianguis y mercados ha evolucionado, pues a bordo de triciclos como los que usualmente usan los vendedores de elotes, esquites y tamales, es como algunos comerciantes han empezado a recorrer las calles para tratar de ofrecer su mercancía.

Jitomate, cebolla y tomate son algunas de las principales verduras que vende Ricardo, quien cambió el puesto en el mercado sobre ruedas en el que desde hace varios años acostumbraba vender una amplia gama de verduras, para subirse a un triciclo y recorrer casa por casa las calles de la colonia Ampliación Santa Martha Acatitla Norte.

Aunque Ricardo empezó a utilizar esta herramienta de trabajo la semana pasada para poder hacerle frente a la suspensión del tianguis semanal en el que vende, reconoció que la idea le ha permitido continuar su venta reduciendo el riesgo de contagio tanto para él, como para sus clientes.

"Cuando me enteré que el tianguis se iba a suspender la verdad es que si me asusté y me preocupe porque es mi principal fuente de ingresos, hasta que un amigo me dio la idea de vender en el triciclo y pues ahora sí que al mal tiempo buena cara", comentó.

Y agregó: "la cosa es poder seguir vendiendo y ganar aunque sea algunos pesitos para poder seguir comprando la comida y manteniendo los gastos de la casa y si de esta forma lo puedo conseguir, pues lo voy a seguir haciendo".

Del otro lado de la metrópoli, en la alcaldía Magdalena Contreras, a bordo de minivans y camionetas particulares es como el mercado llega hasta la puerta de tu casa.

Con la cajuela repleta de verduras es como recorren varias zonas de la alcaldía ofreciendo a la ciudadanía la opción de poder escoger la fruta y verduras que desee comprar tal y como se hace en los tianguis.

Los precios continúan siendo accesibles pues puedes comprar un kilo de cebolla en 13 pesos, un kilo de zanahoria en ocho pesos o 12 piezas de nopal en 15.

ABARROTAN RECAUDERIAS LOCALES. Por otra parte, en la alcaldía Gustavo A. Madero varios de los comerciantes que ofrecían sus productos en mercados y tianguis han empezado a vender su mercancía directamente a las recauderías locales que existen en diferentes colonias.

Y son en estas recauderías, donde la verdura y fruta vuela como pan caliente, pues a varios maderenses les tomó por sorpresa la suspensión de los tianguis locales.

Como si se tratara de ropa en rebaja es como decenas de habitantes de la demarcación dejaron vacías la mayoría de las recauderías que a bajos precios serán los nuevos puntos de venta más solicitados.

ijsm