Del Toro convoca a cineastas a compartir películas para la cuarentena

El fin de semana pasado el cineasta mexicano Guillermo del Toro convocó a sus colegas cineastas para tener una conversación en Twitter sobre cine. El mediodía del lunes una oleada de celebridades unidas por el hilo del director de La forma del agua, compartieron una serie de títulos de películas, libros y música, con las que pasan la cuarentena.

A la conversación se unieron Taika Waititi, Rian Johnson, Ava DuVernay, Edgar Wright, Darren Aronofsky, James Mangold, Sarah Polley, James Gunn, Brad Bird, Issa López, Jorge R. Gutiérrez, Scott Derrickson, Ari Aster, entre otros.

“Muy bien, aquí vamos con algunas ideas: Espero que esto pueda ser sobre las cosas que amamos. No de las cosas que odiamos o cosas que nos agobian (…) Y las primeras preguntas son: ¿qué estás leyendo? ¿qué estás viendo? ¿qué estás escuchando? y ¿cuántos días llevas en cuarentena?”, escribió Del Toro para iniciar la conversación.

El mexicano inició revelando que ha estado revisitando los filmes Easy living (1937), Death takes a holiday (1934), Midnight (1939), Hold back the dawn (1941) de Mitchell Leisen. Asimismo, dijo que está disfrutando de la afamada plataforma The Criterion Collection para ver filmes como El verdugo (1963) de Luis García Berlanga o Woman’s Face (1941) de Gustaf Molander. Incluso junto con sus hijos ha vuelto a visitar clásicos del cine como Cantando bajo la lluvia (1952) y La ventana indiscreta (1954) de Alfred Hitchcock. Por último, se dijo complacido con la tercera temporada de Ozark en Netflix.

A la idea de Del Toro se unió, por ejemplo, Rian Johnson (Star Wars: Los últimos Jedi, 2017), que dijo haber visto estos días 3 Women (1977), de Robert Altman, y quien aseguró haberlo pasado muy bien con la animada ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988).

Ava DuVernay (When they see us, 2019) sorprendió con dos cintas muy diferentes: la película húngara de culto El caballo de Turín (2011), de Béla Tarr y Ágnes Hranitzky, y la popular comedia romántica Notting Hill (1999).

Taika Waititi (Jojo Rabbit, 2019) escogió la sátira The death of Stalin (2017) de Armando Iannucci mientras que Darren Aronofsky (El cisne negro, 2010) eligió Amélie (2001) y Scott Derrickson dijo estar disfrutando Devs de Alex Garland a través de Hulu.

Ugetsu (1953) de Kenji Mizoguchi, recomendada por James Mangold (Logan, 2017); y La delgada línea roja (1998), propuesta por Sarah Polley (la protagonista de Mi vida sin mí, 2003) fueron otras de las cintas que aparecieron como respuestas a la iniciativa en Twitter de Del Toro.