Deliberar con transparencia permite avanzar en resolución de problemas en materia de salud: Zoé Robledo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, afirmó que la transparencia juega un papel fundamental en el Seguro Social, pues para avanzar en materia de salud se deben reconocer los problemas y deliberar sobre ellos; éste es un nuevo modelo democrático del país donde se escucha a la gente.

Al visitar la quinta de las 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) en todo el país, el titular del IMSS señaló que la Cuarta Transformación que impulsa el gobierno federal no es ajena al Instituto, el cambio de rumbo al interior tiene que ver con la nueva forma de hacer las cosas, enfocada a recuperar el tiempo perdido.

Dijo que este cambio va enfocado a atender las necesidades del derechohabiente al nivel de la justa exigencia, de lo contrario, se corre el riesgo de seguir con la dinámica de creer que se deben incorporar más reservas técnicas-financieras y dejar de invertir en lo verdaderamente importante.

Al encabezar la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno en la UMAE Hospital de Especialidades No. 25, Centro Médico Nacional (CMN) Noreste, Zoé Robledo indicó que esta transformación tiene que ver con procesos que deben mejorar.

Afirmó que la decisión de impulsar las compras consolidadas del sector salud, encabezadas por la Oficialía Mayor de Hacienda, fue una acción encaminada a transformar las cosas en beneficio de los derechohabientes.

Explicó que este proceso ha permitido una triple optimización en la adquisición de medicamentos, donde, en primer lugar, el Consejo de Salubridad General reúne a un equipo de especialistas de todas las instituciones de salud, que analiza cuáles son los mejores medicamentos y tratamientos para diversos padecimientos.

“Ellos son los que hacen la lista y dicen esto es lo mejor que hay en este momento en el mundo”, puntualizó.

Posteriormente, agregó, se analizan los temas de Salud Pública, es decir, el comportamiento de la población mexicana y con esos dos elementos, la lista se define y se le entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Entonces ahí sí se usa la fuerza de las instituciones para buscar mejores precios, para comprar lo mejor, no para comprar lo más barato”, afirmó.

En esta UMAE, el director general del IMSS visitó el Centro de Mezcla, el Departamento de Abastecimiento y Radiología e Imagen, donde constató la calidad de los servicios que se ofrecen a los derechohabientes que ahí acuden.

En su oportunidad el director de la UMAE, José María Sepúlveda Núñez explicó que esta unidad atiende a derechohabientes de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, con 42 especialidades médicas y quirúrgicas con las que brindan una atención de calidad a los asegurados.

Agregó que durante la actual administración del IMSS se han invertido 106 mil millones de pesos en la renovación y compra de equipamiento de radiología portátil que actualmente se encuentra en los servicios de Terapia Intensiva, Pediatría, Trasplantes y Urgencias.

A esta renovación de equipo médico de vanguardia, se suma un tomógrafo al ya existente de 64 cortes para atender a los pacientes hospitalizados y a los derechohabientes de otros estados, indicó.

El director de la UMAE No. 25 agregó que esta inversión incluye un microscopio láser para operar, lámparas, incubadoras para niños y mesas para quirófano de nueva tecnología.

Estas acciones y la puesta en marcha del Programa Hospitales de Tiempo Completo han permitido que los 281 médicos y las 843 enfermeras adscritas a este Centro Médico Nacional realicen en promedio 100 cirugías mensuales en fin de semana, indicó.

El doctor Sepúlveda Núñez subrayó que durante 2019 se han realizado 367 trasplantes, siendo el de córnea el de mayor productividad desde 1980 a la fecha, con un total histórico de 2 mil 452; le sigue el renal, con 2 mil 281 en ese mismo periodo.

Estas prácticas han colocado a este Centro Médico en el primer lugar a nivel nacional en el trasplante hepático y de células hematopoyéticas, muy por encima de hospitales gubernamentales y privados, resaltó.

El director de esta UMAE precisó que a nivel nacional, el noreste ocupa el primer lugar en la preparación de mezclas oncológicas y nutrición parental, precisó que en un día típico se preparan mil 320 mezclas diarias.

Posteriormente, el maestro Zoé Robledo visitó la UMAE, Hospital de Cardiología Número 34, Centro Médico Nacional del Noroeste, donde sostuvo un diálogo circular con las autoridades médicas y personal.

Ahí explicó que todas las acciones en el Seguro Social van encaminadas a fortalecer la atención al derechohabiente porque ese es el objetivo de la transformación en el IMSS.

Dijo que para recuperar espacios que permitan cambiar el rumbo, se han impulsado acciones como la puesta en marcha de la convocatoria para bolsa de trabajo y la nueva forma de definir representantes estatales.

En esta visita, la sexta de las 25 UMAE, Zoé Robledo recorrió los avances de la obra del Banco de Sangre e inauguró la nueva sala de Hemodinamia. El Banco de Sangre que actualmente da cobertura a todo el estado, dará atención en fin de semana para aprovechar que los donadores tienen mayor disponibilidad, pues se atienden 400 donadores entre sábado y domingo.

Durante su presentación, la directora de la UMAE Hospital de Cardiología número 34, Beatriz Maldonado Almaraz, informó que la población potencial es de 353 mil 623 habitantes, que representan el 5 por ciento de las personas en la región noreste con seguridad social que requiere atención en tercer nivel.

Agregó que el Centro Médico Nacional del Noreste brinda servicios en 7 especialidades, entre ellas, angiología, cardiología, cirugía cardiovascular y Neumología - estas tres últimas en adultos y niños - a derechohabientes de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila.

Explicó que esta UMAE atiende 7 programas prioritarios enfocados a la salud de sus derechohabientes como son: intervencionismo y cirugía cardiovascular en niños y adultos; trasplante de corazón; Código Infarto; Rehabilitación cardiaca; salvamento de extremidades; y Broncoscopía diagnóstica e intervencionista.

La doctora Maldonado Almaraz aseveró que ésta es la única unidad de la región que atiende pacientes adultos y pediátricos con enfermedades cardiovasculares y del tórax, esto los posiciona como líderes en la atención de personas con infarto agudo al miocardio y registra la menor mortalidad en este grupo de pacientes.

Por brindar una atención de calidad, buen manejo de recursos y mantener los estándares más altos de productividad, la UMAE de Cardiología ha sido galardonada con diversos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Global de Excelencia en el Desempeño (GPEA), entregado en Bali, Indonesia.

Además del Premio Iberoamericano de la Calidad en su edición 2015 y 2017 así como diferentes galardones otorgados por el IMSS desde el 2004 y actualmente reconocida con el Distintivo Águila Platino.

En esta gira de trabajo, acompañaron al director general el director de Prestaciones Médicas, Víctor Hugo Borja Aburto; la coordinadora de asesores, Luisa Obrador; el coordinador de las UMAE; Efraín Arizmendi Uribe; el titular de la Unidad de Atención Médica, Juan Manuel Lira Romero.