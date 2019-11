Demanda oposición cancelar Dos Bocas

En medio del “forcejeo” y la discusión del Presupuesto para el 2020, la oposición en el Senado demandó cancelar y canalizar a otros rubros la partida de 41 mil millones de pesos destinada para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, por considerarlo un proyecto inviable, pero sobre todo porque pone en aprietos las finanzas de Pemex.

La bancada de Morena en San Lázaro explicó que la pensión para adultos mayores y el financiamiento para Pemex serán prioridad en el Presupuesto de Egresos, en el que Pemex exploración recibiría 269 mil 850 millones de pesos, las seis refinerías, 11 mil 500 millones de pesos y Dos Bocas, 41 mil millones de pesos.

Pero la oposición en el Senado, a través del panista Damián Zepeda, advirtió la grave situación financiera por la que atraviesa Pemex, por lo cual advirtió que apostarle a la construcción de Dos Bocas es tirar el dinero que tanta falta le hace a esa petrolera.

“Lo que no comparto es el gasto que se va a tener, que de 41 mil mil millones de pesos aproximadamente, para la refinería de Dos Bocas, ese dinero debería estar enfocado a proyectos que si tengan un impacto positivo en el país”, advirtió el senador del PAN. Damián Zepeda Insistió que en estos momentos no hace sentido construir una refinería, por lo elevado de los costos y porque el terreno no es el adecuado para esa obra.

En ese contexto, la oposición también demandó que se investigue a Reyna María Basilio Ortiz, hasta el 9 de noviembre pasado encargada de Procura, una subsidiaria de Pemex como tareas de compras y contrataciones de la empresa.

Recordaron que Basilio Ortiz fue inhabilitada en 2014 al ser responsable de la autorización de pagos por más de 478 millones de pesos a dos empresas que no cumplían los requisitos durante la construcción de la Línea 12 del Metro, en la administración de Marcelo Ebrard, como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En ese entonces, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió la averiguación previa FAE/D/T1/186/14-09 y en julio de 2015 se le dictó orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso ilegal de atribuciones.

Dos años después, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México declaró nula una inhabilitación de 15 años en su contra. Sin embargo, determinó que sí había incurrido en irregularidades.

En abril de 2019 y luego que un tribunal colegiado en materia administrativa ordenó al Tribunal Contencioso Administrativo anular la decisión del Tribunal de Justicia Administrativa, Rocío Nahle, secretaria de Energía, la nombró coordinadora de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial de Pemex.