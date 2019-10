Demandará Televisa a Familia Alemán por incumplir en compra de Radiópolis

La familia Alemán se encuentra mal y de malas. No sólo enfrenta serios problemas con la operación de su aerolínea Interjet sino por el insólito incumplimiento en la compra del 50% de las acciones del legendario conglomerado de estaciones Radiópolis del Grupo Televisa. Fue en julio pasado cuando se dio a conocer la operación de la compra del 50% de Radiópolis por al menos 74 millones de dólares. El Corporativo Coral de la familia Alemán buscaba compartir la propiedad de este negocio con la española Prisa.

Al parecer, la crisis de Interjet alcanzó y afectó los planes de la familia Alemán para regresar al negocio de la radio. Aún más, el adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el aseguramiento de su caja, de su flujo de efectivo, también complicó el escenario. Al menos el 10% de sus ingresos mensuales habrían quedado comprometidos para saldar el pasivo y no fue posible cumplir con el contrato con Televisa. La familia Alemán incumplió el pago inicial y hasta ahora no hay noticias de que puedan remontar el ritmo de los acuerdos firmados para la adquisición de Radiópolis.

Ahora, a sus inversionistas del mercado de valores, Grupo Televisa tuvo que informar que iniciaría las gestiones legales, es decir una demanda, por el incumplimiento en el que —quizás involuntariamente— incurrió la familia Alemán. Sin embargo, ante los analistas de casas de bolsa y bancos de inversión, Televisa tenía obligación de notificar que tenía previsto un escenario y que, por supuesto, sus finanzas no deben verse afectadas por la situación. Televisa, mientras tanto, continúa con su plan de fortalecer sus negocios en el sector de las telecomunicaciones. En IZZI, por ejemplo, integran nuevos productos que permitan fortalecer su oferta de cuádrupe play. El negocio de la radio sigue siendo muy atractivo pero las condiciones regulatorias siguen complicando la operación. En Nafin, por cierto, nos enteramos que hasta analizan créditos para que los pequeños y medianos radiodifusores cumplan con el pago de refrendos a las concesiones. Urge que las estrategias contracíclicas desde la Secretaría de Hacienda con Arturo Herrera comiencen a tomar fondo y forma.

Infonacot y el ataque de las “viudas”

Los supuestos estrategas de comunicación contratados por las Sofomes que hasta hace unos años hacian su agosto con negocios agiotistas en el mercado de los préstamos con descuento a nómina, tendrían que corregir sus propuestas. Me explico: Atacar al Infonavit que dirije Alberto Ortiz Bolaños, no es una buena idea porque lo único que está haciendo la Secretaría del Trabajo que encabeza Luisa María Alcalde y la Secretaría de Hacienda que lleva Arturo Herrera es corregir las desviaciones de un negocio de viudas y ofrecel al trabajador créditos a menores costos en el marco de la Ley que obliga a las empresas a ofrecer este financiamiento con descuento a sus salarios. Me explico: las Sofomes simplemente se dedicaron a “cerrar negocios” con los responsables de fnanzas y recursos humanos de alcaldías y gobiernos estatales, a través de la autorización para usar claves de descuento. No me aventuraré a decir aquí que había prácticas de corrupción a cambio de esas autorizaciones porque eso será motivo de otra columna. Así, después de la nada, aparecían cientos de “promotores” que ofrecían en los pasillos de las dependencias en esos niveles de gobierno los créditos a sus trabajadores diciéndoles: “No se preocupe, ya tenemos autorización para descontarle”.

Así, sin más se generaron las grandes carteras vencidas de trabajadores del sector público al grado de que algunos cheques de nómina de empleados de gobiernos llegaban prácticamente en cero. El magisterio y el rescate que tuvo que autorizarse con dinero público fue apenas la punta del Iceberg de este negocio con tasas de interés que llegaron hasta el 300%. Fueron la CONDUSEF y la CNBV las instancias que participaron en el cuantioso rescate de los préstamos del magistarios. ¿Quién se benefició con ese negocio? En fin. Por ello y ahora que en medio de la austeridad se complica para esas Sofomes el negocio ante el retraso en la entrega vía partidas federales, de recursos a estados y municipios para el gasto corriente y nóminas, las Sofomes que ofrecen créditos con descuento enfilan a sus supuestos asesores para filtrar información engañosa que busca debilitar al Infonacot porque es, simplemente, su principal competidor. Básicos y previsibles. Mientras tanto, podemos decirle que gracias a la recuperación de adeudos que se tenían, la disminución de la morosidad y el cuidado de los gastos, el Infonacot logró una reducción en las tasas de interés que van desde el 16 al 22 por ciento. Se trata de una operación más eficaz para cuidar cada peso y justificar cada peso que se invierte en el instituto, además la cartera creció en 15 por ciento y los índices de morosidad han disminuido; en diciembre se encontraban entre 5.7 y 5.8 y ahora es de 4.8 porciento. Ahora vemos porque las viudas están preocupadas.

Claudia Villegas

claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

@LaVilleghas1