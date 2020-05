“Democratizar la salud mental, un objetivo a retomar lo antes posible”: Gady Zabicky

Una cruzada para “democratizar” la salud mental, en el sentido de que sea atendida en los hospitales generales al igual que la salud cardiaca o la gineco obstetricia, fue puesta en pausa por la pandemia, pero una vez que ésta pase, refiere Gady Zabicky Sirot, comisionado nacional contra las adicciones, habrá que retomar el tema.

Por un lado, Zabicky proyecta desterrar la equiparación simplista de la salud mental y la psiquiatría, algo que ha pasado hasta ahora, y por otro indica que tener en los nosocomios normales a pacientes de algún padecimiento como ansiedad o depresión ayudará a desestigmatizarlos.

Si bien en la 4T Zabicky fue puesto al frente de las campañas contra las adicciones, el objetivo más grande de la Comisión Nacional que dirige, está en unificar en una supercomisión los trabajos en torno a la adicción, la siquiatría especializada y la salud mental. Un acuerdo presidencial ya elaborado, como muchas cosas en la era Covid, está a la espera de un momento adecuado para su publicación.

Un organismo con visión más amplia, tendría que apuntar a la expansión o democratización, como dice Zabicky, de los servicios de apoyo a la salud mental.

“Lo que ha sucedido en el país es que estábamos concentrando los esfuerzos en atención siquiátrica, hasta llegar a equipararla con la salud mental”, señala Zabicky, “entonces parece que el concepto que tenemos es el de una persona repartiendo pastillas y no es el caso”.

Además, agrega, esto atañe a ciudades, más a población con mayores ingresos y menos para quien salir de su pequeña población ya representa un gasto inviable.

“La salud mental tiene que ver con atacar factores de riesgo en los que vive nuestra población”, explica y refiere que hay necesidad de “que haya un primer nivel de atención, porque todos necesitamos salud mental, no solo quienes tienen depresión o esquizofrenia o alcoholismo”.

La premisa del comisionado Zabicky es que tTodos necesitamos trabajar por una mejor salud mental y todos tenemos que atenderla por vía de hábitos y buenas costumbres para estar más sanos.

“Lo que sucedió es que habíamos puesto demasiados huevos en una sola canasta y habíamos dirigido muchísimo dinero a la parte más de alta especialidad. Esto tiene una parte buena, porque tenemos institutos reconocidos internacionalmente y donde se hace investigación, se entrenan residentes y se atienden a miles de personas”.

Pero el lado oscuro de la luna, contrapuntea el comisionado, “es que un 50 por ciento de la población no tenía acceso absolutamente a nada… Hay que hacer notar que en estados de la república no había nada, ningún tipo de atención. Ciertamente si llegaba alguien con un cuadro sicótico a un hospital general, se le daba cause, pero no había infraestructura, personal capacitado para atender la emergencia”.

Como objetivo, el comisionado reitera que es indispensable llegar al primer nivel de atención, “como objetivo una vez que termine la pesadilla de la pandemia, es que en todos los hospitales generales, segundo nivel, haya camas censables para atención siquiátrica, que no tengan que llegar a un hospital siquiátrico (especializado), pues la tendencia en el mundo es a desaparecerlos”.

Sabicky comenta que la tendencia moderna es que en un centro médico donde hay cardiología, ginecología, pediatría, tenga también un servicio de siquiatría, “y esto permite desestigmatizar a los pacientes y sus patologías, porque es completamente falso que sean pacientes agresivos que hay que estar conteniendo continuamente; un porcentaje pequeño sí lo es, pero es un porcentaje minúsculo, la gran mayoría puede tratarse de manera muy adecuada en un hospital general y queremos prepara a todos los médicos generales para que puedan empezar a tomar acciones de salud mental, sin tener que escalar a todos los casos a la superespecialidad”.

“A los médicos en el IMSS, en los hospitales estatales”, agrega, “les va a tocar atender tendencias suicidas, pacientes con ataques de pánico”, pero indica que esto tiene más de un beneficio.

Pone el caso estadunidense como ejemplo:

“En EU, en donde tiene el examen más estructurado para ser médico, muchas preguntas tienen que ver con psiquiatría”, lo que en parte se explica porque sus servicios de salud tenían una cantidad increíble de pacientes que llegaban con ataques de pánico. “Y esto va con un cuadro que viene con taquicardia, el paciente siente que le duele el estómago y tiene ganas de vomitar, siente dormidos los brazos. Un médico que no conoce, lo que haría es meter al paciente a pruebas y pruebas, tomografías y más… hasta que el Estado y el paciente quedan endeudados por algo que requería cierta contención y un buen tratamiento siquiatrico. Esto es algo que sucede en todos lados. Por eso es muy importante que en el primer y segudno nivel haya médicos, sicólogos, enfermeras que puedan atender temas de salud mental”.

Zabicky, más conocido antes de la pandemia por sus campañas pacíficas contra el consumo de drogas, habló a Crónica también de los “guerreros sin armas”, aquellos que están encabezando el esfuerzo de mostrar a los halcones mexicanos (a quienes combaten con balas al narco) que una solución a la violencia callejera pasa por un trabajo de otra naturaleza. Pero eso es motivo de otra entrega en estas páginas.

