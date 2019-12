Dentro de un siglo, las universidades no tendrán aulas

La Universidad de British Columbia, en Canadá, ha puesto en marcha un análisis prospectivo de cómo será la educación superior dentro de 100 años y una de las tendencias más claras es que para el siglo XXII las universidades no tendrán aulas y prevalecerá la educación a distancia y modular, dijo en entrevista exclusiva con Crónica el doctor Santa Ono, presidente de esa universidad canadiense, que tiene 64 mil alumnos, siete profesores ganadores del Premio Nobel y está clasificada entre las 30 mejores del mundo.

Establecida en 1908 mediante una Acta de la Asamblea Legislativa de Columbia Británica, la UBC tiene dos sedes principales en Vancouver y Kelowna. Actualmente elabora la “visión de 100 años” para poder construir los cimientos de lo que será la educación superior del próximo siglo.

“No hace mucho que nuestra Universidad cumplió sus primeros 100 años de vida, y por eso pensamos que es importante contar con un plan estratégico que pueda moldear el tipo de universidad que tendremos dentro de 100 años. A eso llamamos nuestra visión. Mientras muchas universidades están planeando sus escenarios para los años 2030 o 2050, nosotros pensamos que ya tenemos que comenzar a construir la estructura de una universidad muy fuerte porque sabemos están ocurriendo cambios muy acelerados, como los que vemos en instituciones con MIT, en Estados Unidos, o el Tec de Monterrey, en México. La tendencia que se ve en esos lugares es que poco a poco se extinguirán las aulas tradicionales con profesores dando cátedras y decenas de jóvenes tomando notas. Nosotros estamos convencidos de que ese tipo de espacios no existirán dentro de 100 años o serán realmente una excepción. Creemos que la educación será de una forma en la que prácticamente no habrá líneas que separen un departamento académico de otro, donde no habrá materias sino aprendizaje basado en problemas que atacar y en donde la comunicación entre profesores y estudiantes se realizará a distancia, a través de la tecnología”, indica el rector, que visitó México para participar en el Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE2019), organizado por el Tec de Monterrey.

ESTUDIANTES SOCIOS. Antes de ser presidente de la Universidad de British Columbia, el doctor Santa Ono fue profesor de medicina y biología en las universidades de Harvard, Johns Hopkins, Emory y en el University College de Londres. Como investigador es reconocido por sus trabajos en inmunología, sistema ocular y degeneración macollar. En 2016 fue seleccionado como el 15 presidente de la UBC, cargo desde el cual ha impulsado la inclusión de muchas minorías y la innovación tecnológica para la educación.

Uno de los cambios que ya está adoptando la UBC es la elaboración de planes de estudio en comités donde los estudiantes proponen ideas o estrategias de enseñanza. Este esfuerzo se ha estado probando durante los últimos cinco años y, al ser consultado al respecto, el doctor Ono dice que esto era indispensable porque los jóvenes tienen una visión del mundo que ya no se puede separar de las tecnologías de información y comunicaciones, lo que implica una visión del mundo que los muchos de los profesores y académicos ni siquiera imaginaban al hacer los planes de estudio tradicionales.

“Los estudiantes han traído muchas nuevas perspectivas sobre cómo transmitir el conocimiento. Hoy sabemos que ellos son nativos digitales y se han creado en un ambiente muy diferente al de sus maestros. Entonces, al escucharlos a ellos hemos introducido cambios en las clases que eviten que el mundo educativo sea una experiencia totalmente ajena a lo que ellos viven en el ecosistema digital en el que han crecido”, dice el médico y biólogo.

“Para poder construir esta nueva visión en la manera de educar, en la UBC hemos tenido la gran fortuna de que uno de nuestros profesores, quien ganó el Premio Nobel de Física en 2001, Carl Wieman, ha trabajado muy duro en investigar y probar nuevos modos de enseñar ciencia, con apoyos tecnológicos y nuevas metodologías. Esto nos ha llevado a hacer grandes inversiones en infraestructura, apoyarnos fuertemente en el video y las visualizaciones digitales y en la definición de retos que, al ser resueltos, sirvan también como enseñanza”, agrega.

— ¿Y cómo toman esos cambios las empresas a las que acuden los egresados de las universidades?

— La estrategia de enseñar atacando retos fue construida gracias al diálogo de la universidad con las empresas. Ellas nos decían que necesitaban dos cosas: querían egresados que pudieran trabajar en equipos donde participarán personas de diferentes disciplinas, y querían graduados creativos y empíricos. Por eso pensamos en hacer programas de estudio construidos con amplia participación de los estudiantes. Así les transmitimos más responsabilidad en la tarea educativa y hemos observado que salen prácticamente listos para incorporarse al trabajo.