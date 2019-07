Denuncian corrupción en licitación de pruebas de tamizaje neonatal

La licitación para las pruebas de tamiz metabólico neonatal por parte de la Secretaría de Salud beneficiaría solo a una empresa, denunció este lunes la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).



De acuerdo con una investigación realizada por el organismo, los competidores han acusado que los términos de compra de reactivos para detectar enfermedades en recién nacidos está diseñada para que gane la empresa Tamizaje Plus, la cual ganó contratos federales los tres últimos años por 456 millones de pesos (23,9 millones de dólares).



Según la investigación, algunas empresas que buscaban conseguir el contrato para estas pruebas, denunciaron que el método elegido por la Secretaría de Salud y los requisitos que solicita la misma excluye a los competidores y que más que un concurso parece "una adjudicación directa disfrazada".



Los denunciantes afirman que el Gobierno licitó un tipo de pruebas, las de fluorescencia automatizada, que solo una marca finlandesa produce: Perkin Elmer, que solo es distribuida en México por la empresa Tamizaje Plus.



Debido a ello, la empresa Ensayos y Tamizajes de México presentó una inconformidad ante el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, en la que dijo "ese requisito (de luminiscencia) beneficia a Tamizaje Plus".



Sin embargo, aunque las empresas licitantes podrían importar los productos de la finlandesa Perkin Elmer, hay otro requisito que deben cumplir que también les dificulta concursar.



Este requisito es el de tener una experiencia mínima de seis años en contratos públicos de tamiz neonatal.



Una experiencia que no tienen precisamente porque estas empresas no han sido beneficiadas con contratos en el pasado.



El pasado 8 de julio, la Secretaría de Salud lanzó la convocatoria de licitación de la cual se darán los resultados este día y que busca comprar entre 527.935 y 1,3 millones pruebas para las 32 entidades del país, divididas en cuatro regiones, para detectar seis enfermedades.



Estas tendrán un costo de unos 220 millones de pesos (11,54 millones de dólares).



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido a acabar con la corrupción dentro del sistema de salud.



En abril pasado, diversas instituciones de salud denunciaron la falta de pruebas de tamizaje en varias entidades del país, a lo que Jorge Alcocer, secretario de salud federal, dijo que la aplicación de esta prueba se había suspendido en 12 estados, y aseguró que se regularizaría en tres semanas.



De acuerdo con MCCI, la empresa Tamizaje Plus estaría ligada con políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) -la agrupación del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018)- en el suroriental estado Tabasco.

ijsm