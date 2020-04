Denuncian recorte del 75 por ciento al presupuesto de Alas y Raíces

Recortan 75% del presupuesto de Alas y Raíces, programa de la Secretaría de Cultura destinado al cumplimiento de los derechos culturales de las infancias (de 0 a 17 años), lo cual afecta contratos previstos este año para sus artistas. Así lo informó Emilio Lome, escritor y compositor quien ha sido parte del programa desde que éste se llamaba Tiempo de niños.

“Ayer hablé al coordinador de capacitación de Alas y Raíces y él me confirmó que había un recorte de 75% y que eso afecta —que no va a haber— los contratos y recontratos que se tenían. Hoy en la mañana una compañera de No vivimos del aplauso nos confirmaba lo mismo pero con el 70%”, declaró a Crónica.

Lome ha trabajado con y para jóvenes durante 32 años, y explicó que esta situación es consecuencia de una serie de malas prácticas en el sector cultural, además de que la cultura infantil es poco valorada.

“En cuestión de pagos, las instancias de cultura infantil fueron los últimos en pagar. Tardaron 13 meses”, comentó y agregó que durante esta cuarentena apareció una convocatoria no remunerada por parte de Alas y Raíces, justo en momentos en que la secretaria federal y algunos estados generan estrategias de convocatoria remuneradas como “contigo en la distancia” o pagos adelantados.

“Es momento de crear un verdadero proyecto nacional de cultura infantil. La escena está muy fuerte: los teatreros, los cineastas, los artistas plásticos, pero la gente de cultura infantil siempre estamos en lugar secundario. En la precarización del trabajador del arte y cultura los que trabajamos para niños y jóvenes somos la colita del tren.”