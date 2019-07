Depuran a priistas capitalinos

Depuran a priistas capitalinos

En el PRI capitalino se está armando tremenda camorra ahora que algunos dirigentes se dieron cuenta que más de 32 mil afiliados fueron borrados del padrón de este instituto político o de plano les fueron reducidos sus años de militancia. Sí, los madrugaron y les cucharearon el padrón para beneficio de los que ahora se encuentran en la dirección. Uno de los afectados es el exdiputado Israel Betanzos, puesto que él es priista desde 1993, pero ahora, en el nuevo padrón, aparece con una militancia de cero años. Pero el asunto no queda ahí. El único alcalde priísta de la Ciudad, Adrián Rubalcava también fue eliminado de las listas. Ni priista es considerado, qué barbaridad. Y Tonatiuh González, exdiputado local del tricolor, con 27 años de militancia aparece ahora con sólo 4 años. Nos dicen que como estos casos existen otros más. Por tal motivo señalan a Ana Bertha Silva Solorzano, subsecretaria de afiliación y registro partidario del CEN del PRI; incluso le van a pedir su renuncia. ¡¿Cómo la ven?!

Milpa Alta, el tiradero de cuerpos

Nos dicen que el alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor, aprovechó la presencia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para solicitarle de manera urgente la presencia de la Guardia Nacional. La desesperación del representante de Movimiento Ciudadano no es por la inseguridad, sino por el gran número de muertitos que le van a tirar de otros estados de la República a su territorio. Y es que al señor Rivero ya le comenzó a preocupar el número de cuerpos que le van a tirar en la zona limítrofe, pues, nos dicen, no quiere que la demarcación se convierta en una gran fosa clandestina, en la que en lugar de nopales y tunas, se siembren muertitos producto del crimen organizado.

Les vale Ley de Protección Civil

Resulta que los titulares de Protección Civil de 12 de las 16 alcaldías no cumplen con las exigencias del puesto. Sí, les vale la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que exige que para encabezar esta área se debe contar licenciatura y experiencia comprobables de seis años en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Cosa que no en todas las alcaldías se sigue al pie de la letra, sólo en Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Tláhuac y Magdalena Contreras. Al resto, no les importa, pues ni si quiera sus representantes cuentan con certificación expedida por la Escuela Nacional de Protección Civil, otro de los requisitos. A la falta de experiencia en la materia, se suma que algunos titulares de PC en las alcaldías enfrentaron acusaciones en cargos anteriores. En Iztacalco, por ejemplo, la dirección de Protección Civil está a cargo de Benjamín García, extitular de servicios en Cuauhtémoc hasta 2001 y acusado por extorsión a empresas a cambio de contratos. Y en Gustavo A. Madero, el área está encabezada por José Villagómez, exdirector de la zona centro de la entonces SSP y preso, en 2008, por privación ilegal de la libertad y extorsión a un taxista. Participó, además, en el operativo fallido del News Divine.

pepecapitalino@gmail.com

Twitter: @PepeCapitalino