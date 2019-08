Desafían vecinos de Narvarte y Atenor Salas al GCDMX; “No permitiremos que se abra el puente”

En medio de una acalorada asamblea vecinal entre habitantes de la colonia Atenor Salas y el gobierno capitalino, la discusión entre si se debe o no abrir el puente peatonal que separa esta colonia de la Buenos Aires, continúa sin una solución y por el contrario los ánimos de ambos lados siguen subiendo de tono, mientras que las autoridades aún no han tomado una postura clara sobre el problema.

Colonos de la Benito Juárez se reunieron el día de ayer con Tomás Pliego, coordinador del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, y le manifestaron enérgicamente su negativa ante el anuncio, en días pasados, de la Jefa de Gobierno sobre la reapertura del cruce peatonal.

Uno de los argumentos de los habitantes de Benito Juárez para no permitir la apertura del puente es que presenta daño estructural (de acuerdo con dictámenes de las propias autoridades); sin embargo, fuentes cercanas a las autoridades capitalinas revelaron a ­Crónica que el puente peatonal, luego de las revisiones pertinentes, no presenta ningún daño.

Entre gritos y descalificaciones, más de 200 vecinos de la colonia Atenor Salas y algunas otras cercanas acusaron a Claudia Sheinbaum de “no dar la cara para resolver el problema” y de únicamente escuchar las necesidades de las colonias del lado de la alcaldía Cuauhtémoc.

Miguel Ornelas, vecino desde hace 50 años de la colonia Atenor Salas, anunció a las autoridades que la postura de la comunidad de no reabrir el puente es “irrenunciable y tajante“ y advirtió que si el puente peatonal es abierto ellos se manifestarán y cerrarán Viaducto ya que, dijo: “Haremos lo que sea necesario para que ese puente no sea abierto del lado de Benito Juárez”

Otra vecina, Alejandra Bello, mencionó que “es absurdo que los delincuentes tengan derecho a transitar y nosotros estamos en nuestro derecho de pedir que cierren eso, porque sabemos que los delincuentes están de aquel lado y no vamos a permitir que se les ponga un portón”.

Ante ello, Tomás Pliego comentó que la solución es “construir puentes de diálogo” y resaltó que en esta administración “no existen madrugetes” por lo que el puente no se abrirá hasta haber conciliado con ambas partes y se comprometió a instalar cámaras conectadas al C5 en puntos estratégicos de la zona, a podar y reparar el alumbrado público y reforzar la presencia policiaca, como primer paso para ir erradicando la inseguridad.

“Nosotros no vamos a abrir el puente sin un previo diálogo, sería muy importante también que los vecinos de la colonia Buenos Aires supieran qué piensan ustedes y también seria muy bueno que ustedes supieran qué piensan ellos, porque cuando no hay diálogo no se puede construir nada”, dijo.

Respecto a las descalificaciones por parte de vecinos de la Atenor Salas, Pliego hizo un llamado a respetar los derechos de todos los ciudadanos de la ciudad y dijo: “En la colonia Buenos Aires vive gente honesta y trabajadora, no hay ciudadanos de primera ni de tercera, todos tenemos los mismos derechos y claro que también hay vecinos que se dedican a delinquir y robar y lo sabemos, pero también hay gente honesta y trabajadora que los padece”.