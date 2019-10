Desahogo sobre la percepción del amor en Corpse flower

Corpse flower es una retrospectiva hecha por el multifacético cantante Mike Patton y el compositor francés Jean Claudie Vannier, quienes muestran su trabajo en plataformas digitales con un género denominado como Avant-Garde (basado en lo oculto del arte innovador), para gustos sobre temas vanguardistas en relación al romance, acompañado de sonidos occidentales.

Este proyecto dio comienzo durante un encuentro en homenaje al artista Serge Gainsburg, el 29 de agosto de 2011, en el Hollywood Bowl en la que ambos tuvieron una charla sobre sus trabajos realizados:

“Le enviaba a Mike las versiones aproximadas de las canciones que tenía en mis pensamientos, luego esperaba con impaciencia hasta que recibiera su respuesta... Pero él despertó mi música con su perspectiva única e interpretaciones de mis canciones. Un vocalista formidable, con sentido del humor. Mike y yo creamos una colección de música fuerte, hermosa y sincera, así como una amistad”, señalo Vannier. Pronto salió el primer sencillo “On top of the world”, lanzado el 17 de mayo de 2019.

Participaron los músicos de Beck, el guitarrista Smokey Hormel, el bajista Justin Meldal y el baterista James Gadson, así como también músicos franceses para la composición de 12 canciones con un aproximado de más de 40 minutos.

“Chansons D’Amour” es el segundo sencillo (lanzado el 29 de junio de 2019) en el que Vannier explica que las canciones de amor lo aterrorizaban y le parecían ser melodramático, sentirse como un títere, un rehén. Agregando detalles, el director Eric Livinston “la melodía me persiguió durante unos días después de escucharla. Encontré que era una versión inquietante y sincera de la pieza original de Vannier”, de esta forma contempló el video oficial con una muestra de desnudez artístico.

El tercer sencillo “Browning” fue lanzado el 23 de agosto de 2019 a través de su canal ipecac recordings.