Desaparecer el INIFED multiplicará guarderías ABC: Mexicanos Primero

Para la organización civil Mexicanos Primero, la eliminación del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) multiplica los riesgos para los alumnos de los 246 mil planteles escolares del país y vulnera sus derechos. Es una grave irresponsabilidad de los legisladores de la Cámara de Diputados y de la de Senadores, que busquen aprobar este dictamen dentro de la nueva Ley General de Educación el próximo jueves.

En entrevista con Crónica, desde Estados Unidos, David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, explica que el gobierno rehúye sus responsabilidades y las deja en manos de comités de padres y maestros que poco han de saber de estructuras físicas, de tareas técnicas, de cálculos y de construcción.

“No sé puede dejar en manos de los papás y maestros que decidan dónde y cómo realizar mejoras y rehabilitaciones de escuelas. Los legisladores se están confundiendo en cosas muy delicadas” , advierte Calderón, que critica que todos los partidos —excepto el PAN— hayan dado su aprobación para que se incluya dentro de la ley reglamentaria del tercero constitucional, la de Educación General.

“Si en aras de combatir la ­corrupción y aplicar la política de austeridad se hace esta eliminación del INIFED, pues no deben dejarse impune a los involucrados y no seas tramposo. Si señala que hay corrupción en el instituto, ¿por qué no se denuncia o se investiga a Héctor de la Garza, director del INIFED, y amigo del expresidente de México? Sabemos que se busca reducir la estructura de gobierno, pero tampoco debe haber impunidad. Es lo que queremos ver los mexicanos”, indica David Calderón.

Señala que esta complicidad de los legisladores para crear una nueva Ley General de Educación abre una crisis de los derechos humanos de los niños.

“Es muy peligroso lo que están haciendo. Es multiplicar la existencia de guarderías ABC”, advierte el presidente ejecutivo del INIFED.

Señala que si bien no está mal que padres de familia y autoridades escolares se pongan de acuerdo, no es lo mismo qué dejarles en sus manos tareas que son propias de expertos, de ingenieros.

Además, enfatiza, la autoconstrucción saldrá más cara y de difícil comprobación de gastos, y se torna más complicado aún en los estados o en los municipios más apartados.

“Los comités de padres y maestros tendrán que comprar materiales de construcción en la tlapalería, donde los precios se manejan de otra manera; en fin, que esto es un desastre”, advierte.

Recrimina que dentro de las audiencias públicas, en Parlamento Abierto, este tema no estaba planeado. Por ello, los expertos en educación y las sociedades de padres de familia que llevaron sus inquietudes no pudieron abordar este planteamiento de la desaparición del INIFED.

David Calderón hizo un llamado a la Consejería Jurídica del Gobierno de México y a la Secretaría Gobernación a frenar esta propuesta que viene desde el Ejecutivo federal, aunque se tienen prácticamente dos días para parar esta legislación, que crea, además, dice, una sobrecarga, porque es una Ley General de Educación enorme.

“Son 181 artículos, y del 98 al 106 requieren un tratamiento distinto. También en Mexicanos Primero estamos enviando estas alertas al Senado para que no se descuiden los derechos de los niños”.

Indica que de no tener eco estas señales de alarma, la organización civil que preside puede buscar recursos judiciales, como una controversia o un amparo. Aunque lamenta que ambos procesos son muy largos para dar soluciones que requieren rapidez.

El próximo jueves, el Pleno de la Cámara de Diputados tendrá su última sesión extraordinaria del primer año de labores de la LXIV Legislatura, en la que se debatirá y aprobará la Ley General de Educación y deja para septiembre la Ley del Sistema para la Carrera de las maestras y maestros y la Ley del Sistema para la Mejora Continua de la Educación.