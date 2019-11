Desarrollo de materiales funcionales para el combate de la enfermedad crónica renal

Marlene Lariza Andrade Guel*



El 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes. El número de personas que padecen esta enfermedad se ha cuadruplicado en los últimos años en México, siendo la segunda causa de muerte en el país.

La Organización Mundial de Salud estima que una de cada 11 personas padece diabetes. Este padecimiento se puede presentar como: diabetes gestacional, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La más común en México es la diabetes tipo 2. Esta afección conlleva diferentes complicaciones, entre las que destacan los problemas cardiacos y las enfermedades renales, esta última se presenta como una enfermedad crónica degenerativa [1]. El tratamiento para la enfermedad crónica renal está denominado como hemodiálisis, cuyo principal objetivo es suplir la función del riñón, que consiste en hacer pasar la sangre a través de un sistema constituido por un mecanismo de filtración, en donde se separan los componentes tóxicos de los nutritivos, productos de la bioquímica y la fisiología del metabolismo celular [2].

La hemodiálisis se emplea cuando existe insuficiencia renal aguda o crónica terminal. En este proceso se hace pasar la sangre del paciente a través de una membrana semipermeable, instalada en el dializador o filtro, con un líquido de diálisis de características determinadas. La duración de este tratamiento regularmente consiste en varias sesiones a la semana (de 2 a 4) con una duración de tres a cuatro horas por tratamiento, esto puede variar con cada paciente dependiendo de la gravedad de la enfermedad [3]. Sin embargo, el tiempo de esta terapia y la baja selectividad del dializador deterioran la calidad de vida del paciente. Actualmente, los filtros artificiales para hemodiálisis son poco eficientes en la remoción de toxinas, ya que sólo logran eliminar el 60% de solutos de bajo peso molecular, además de que no son selectivos, ya que eliminan nutrientes y minerales que necesita el cuerpo humano. Se han realizado estudios sobre el diseño de membranas para estos procedimientos usando la nanotecnología para obtener propiedades fisicoquímicas específicas.

La nanotecnología ha venido a resolver diferentes problemas en el área de la salud, como la liberación controlada de fármacos y encapsulamiento de principios específicos para eliminar diferentes infecciones. Asimismo el desarrollo de materiales funcionales con la incorporación de nanopartículas permiten dar una respuesta a la necesidad de un filtro o dializador eficiente y selectivo para la remoción de toxinas en la sangre.

En el Centro de Investigacion en Química Aplicada, con el Dr. Carlos Alberto Ávila Orta nos hemos dado a la tarea de estudiar y desarrollar un filtro a base de una membrana polimérica de tela no tejida biocompatible con nanopartículas selectivamente adsorbentes. Hasta el momento en la investigación se ha estudiado la modificación de grafeno mediante reactivos renovables y no dañidos al medio ambiente, ademas de usar energías alternas como método de modificación, dos de los principios de la química verde. Gracias a la obtención de un nanomaterial de carbono modificado, se logró la remoción del 75 y 96 % de toxinas urémicas presentes en la enfermedad crónica renal.

Otro estudio que se está llevando a cabo está vinculado con la utilización de ZnO para incluirla en tela no tejida de manera intrínseca, no solamente superficial, el cual tiene la capacidad de adsorber y degradar compuestos tóxicos. Este material presenta la ventaja de ser un compuesto aprobado por la FDA, en diversos productos médicos y cosméticos.

Como parte del desarrollo de la línea de investigación de textiles técnicos aplicables en el área de la salud, los investigadores del CIQA hemos utilizado Nylon 6 para la fabricación de telas, el cual es un polímero que tiene propiedades interesantes como resistencia mecánica, estabilidad, excelente capacidad de hilatura; además se ha demostrado que presenta características únicas de permeabilidad. Un primer paso es la obtención del nanocompuesto Nylon6/grafeno y Nylon6/ZnO mediante extrusión asistida con ultrasonido, que da al material la característica de ser homogéneo y con buena dispersión para después poder aplicarse en una línea de extrusión de tela no tejida. Sin duda ésta es una investigación de relevancia en México, ya que la salud es uno de los sectores prioritarios en investigación y la calidad de vida de las personas con esta afección puede mejorar con el desarrollo y aplicación de este tipo de estudios.

Referencias Bibliográficas

1. www.paho.org/mex/

2. Owen Jr, W. F.; Lew, N. L.; Liu, Y.; Lowrie, E. G.; & Lazarus, J. M. The urea reduction ratio and serum albumin concentration as predictors of mortality in patients undergoing hemodialysis. N Engl J Med. 1993, 329(14), 1001-1006 DOI:10.1056/NEJM199309303291404

Ávila-Saldivar, M. N., Conchillos-Olivares, G., Rojas-Báez, I. C., Ordoñez-Cruz, A. E., & Ramírez-Flores, H. J. (2013). Enfermedad renal crónica: causa y prevalencia en la población del Hospital General La Perla. Medicina Interna de México, 29(5), 473-478

Posdoctorante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) asignada al Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA)