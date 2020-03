Descarta AMLO polemizar con mandatario salvadoreño por COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó confrontación alguna con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, luego de que el salvadoreño polemizara en redes sociales por el supuesto traslado de 12 personas contagiadas por Covid-19 que ayer irían de México a la nación centroamericana.

"Lo respetamos mucho y no, no vamos a polemizar. Nosotros ya definimos una política en esta materia que conduce el sector salud, no vamos a actuar confrontándonos con nadie, desde luego enfrentar el coronavirus significa también respetar los derechos humanos, garantizar los derechos humanos. No caer en discriminación. Eso no”, enfatizó en su conferencia de prensa matutina.

Recordó que México se ha mantenido abierto a recibir a turistas, pese a que existan versiones de que sean portadores del virus, pues no hacerlo, dijo, sería violatorio de los derechos humanos y discriminatorio.

Por ello, el mandatario aseguró que si se detectan casos de ciudadanos de otros países con coronavirus se les dará la protección y atención.

“En el caso de los que se queden (turistas) aquí con nosotros, tienen toda la protección y la atención. Si están infectados, aquí los cuidamos, sean del país que sean, es fraternidad universal y se demostró, además, que no había problema; pero si hubiese habido enfermos, los curamos aquí, es un derecho elemental del ser humano a ser atendido en cualquier parte del mundo”, enfatizó.

“Entonces, no vamos nosotros a polemizar con nadie, son nuestras políticas de atender a todos y nuestra estrategia que va a continuar sobre esto”, refirió el presidente.

