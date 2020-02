Descarta Batres problemas a empresas por regulación del outsourcing

Recalcó que la propuesta no desaparece la subcontratación, más bien la regula y establece sanciones para quienes realicen subcontratación de manera ilegal.

El dictamen con el que se busca la modificación de la Ley Federal del Trabajo para la regulación del outsourcing no representa ningún problema para las empresas que realizan subcontratación en términos legales y respetando los derechos sociales de los trabajadores, aseguró el senador Martí Batres Guadarrama.

En conferencia de prensa en el Senado, el legislador de Morena descartó que aprobar ese dictamen abra conflicto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el sector empresarial.

"No desaparece completamente el outsourcing, el dictamen desarrolla punto por punto en qué casos no puede haber subcontratación. No puede haberla cuando los trabajadores realicen las labores esenciales de la empresa. Señala límites temporales y obligaciones sociales", expuso.

Asimismo, recalcó que la propuesta no desaparece la subcontratación, más bien la regula y establece sanciones para quienes realicen subcontratación de manera ilegal.

Sin embargo, dijo que la Comisión del Trabajo podría valorar la inclusión de varios temas planteados por empresarios durante el Parlamento Abierto que se realizó este miércoles.

"Se pueden incorporar observaciones sin cambiar la esencia del dictamen. El dictamen no perjudica a empresarios que realizan subcontratación legal ni le genera problemas al Gobierno Federal", aseveró.

El legislador recordó que antes del inicio del periodo de sesiones los senadores se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les informó que tiene tres temas principales: la ley de amnistía, la incorporación de políticas sociales a la Constitución y el outsourcing.

En el último tema, añadió, López Obrador sólo pidió escuchar todas las opiniones antes de la votación del dictamen para ser lo más objetivos posible.

