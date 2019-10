Descarta Diego Luna dejar México por escalada de violencia

Luego de la balacera en Culiacán, Sinaloa, desatada por una acción para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán, el actor Diego Luna aseguró que no tiene planes de abandonar México y que guarda la esperanza de un cambio positivo.

“Qué tristeza lo que sucedió, es mandar un saludo a toda la gente de Sinaloa, en específico de Culiacán. Yo tengo muchos amigos allá y sé que ha estado difícil por lo que están pasando. Estamos ahí, con ellas y con ellos, informándonos y preocupados. Les mandamos cariño y toda la fuerza”, expresó ante la prensa.

Durante su visita a esta ciudad para hablar sobre el 15 aniversario de la Gira de Documentales Ambulante, que se llevará a cabo en 2020, el también director de filmes como “J.C. Chávez” (2007) y “Abel” (2010) expresó que se siente intranquilo por el clima de violencia en México.

“Yo vivo en este país, aquí vive mi familia, aquí viven mis hijos y mi padre. Quiero creer que podemos retomar a México, que podemos ganar el terreno perdido. Quiero creer que ellos, los que vienen y las que vienen, se merecen un esfuerzo nuestro”.

Luna, de 39 años, admitió que, como muchos, él tiene parte de responsabilidad de lo que hoy en día se vive, de que ciertas cosas hayan sucedido. Sin embargo, aseguró que nada está perdido, que el cambio puede ser una realidad.

“Yo voy a ser parte de ese cambio, yo quiero que las cosas cambien y lo necesito porque aquí están las conexiones más profundas de mis historias de amor, sueño con este país, no importa donde esté dormido.

“Si se me ocurre un proyecto tiene algo que ver con México, al que no voy a abandonar y en ese sentido es que radica mi esperanza. Siento que no soy el único que piensa así, que somos muchos”, apuntó el actor que este domingo, como parte de la 17 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), presentará el cortometraje “Nosotras” de Natalia Beristain.

Sobre el cine documental y los espacios públicos, opinó que obligan a que la gente se reúna para reflexionar y dialogar. Son indispensables para que, eventualmente, se pueda transformar la realidad.

“Han sido años muy violentos en donde han ocurrido muchas cosas. Hay historias muy emocionantes de gente que, con sus manos, sus acciones e ideas, ha transformado su entorno y su realidad. El cine narra esas historias y es importante que nos las contemos, que nos las pasemos de uno a otro para motivarnos, para recordarnos de lo que somos capaces".

Diego Luna agradeció la existencia del cine porque lo ha acercado a las historias que lo motivan a seguir adelante, por ello cree que es una herramienta indispensable para transformar al país.

Asimismo, el estelar de filmes como “Rogue One: una historia de Star Wars” (2016) y “Elysium” (2013) aplaudió que los jóvenes se involucren en los temas políticos y sociales del país, algo que hace 10 o 15 años no ocurría.

"Siento que está pasando algo, que cuando sales a la calle la gente tiene opiniones que decir. En las redes sociales se manifiestan y buscan la interacción con el prójimo, lo cual se convierte en señales muy esperanzadoras", concluyó.

Para el próximo año, la gira Ambulante viajará a ocho estados entre el 19 de marzo y el 28 de mayo con una amplia oferta de documentales, largometrajes, encuentros con cineastas, mesas redondas y talleres, entre otros.

havh