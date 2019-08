Descartan que C5 participara en robo a Casa de Moneda

Hasta el momento, todavía no se ha detenido a los presuntos responsables del robo a la Casa de Moneda, sin embargo, no hay indicios de que estén involucrados elementos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta.

“Hasta el día de hoy no tenemos indicios de que algún videomonitorista de C5 o C2 Centro haya estado en participación o colusión con los hechos sucedidos ahí, hasta el momento la investigación que nosotros hemos hecho no nos anuncia hacia allá”, dijo a casi una semana del robo de más de 50 millones de pesos.

Esto, luego de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ordenó una investigación para identificar si algún operador estaría relacionado con el robo, debido a que una cámara de seguridad no apuntaba a la Casa de Moneda sino a otro punto.

Entrevistado por Notimex al término la entrega de patrullas en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, el secretario comentó que la Fiscalía General de la República sigue con la investigación y no la va a dejar, además la autoridad capitalina seguirá apoyando.

Consideró que es probable de que los sujetos sigan en la Ciudad de México, “todavía tenemos información de su localización que no la vamos a compartir porque es parte de la investigación”.

Respecto al proceso por presunta violación de policías a una menor de edad, el funcionario informó que la Procuraduría General de la Justicia capitalina citó a 10 elementos por este caso (nueve de ellos se presentaron y uno no, debido a que no se encontró, pero ya se tiene localizado y se presentará ante la autoridad), algunos de ellos como testigos y otros por posibles culpables.

“Fueron 10 elementos porque algunos de ellos fueron los que atendieron la llamada del 911 que hace la familia, entonces hay elementos que se presentaron como testigos por su participación en el apoyo a la llamada de emergencia, otros que están siendo probables imputados, hay que reconocer que no hay imputados de manera directa”, dijo.

Comentó que los elementos que se presentaron son lo que se tienen localizados en la zona, de acuerdo con la información de georeferencia.

“Todos los elementos, de cualquier manera, están concentrados y no están en funciones normales, no están suspendidos tampoco porque no están imputados, pero ya están concentrados desde el fin de semana y no están haciendo labores de policía preventiva”, afirmó.

El secretario negó que haya un aumento en los casos de violaciones sexuales por parte de policías, después de que se acusara a otro elemento de la policía capitalina por atacar a una menor en el Museo Archivo de la Fotografía.

“No diría qué hay un aumento de violaciones, simplemente se juntaron dos sucesos relevantes que hay que concluir las investigaciones para determinar sí hay algún patrón o una cuestión qué hay que revisar de manera especial”, consideró.

Por otro lado, respecto al número de patrullas nuevas que ya se encuentran fuera de circulación por choques, Orta aseguró que son riesgos operativos, pero está garantizado que el 95 por ciento del parque vehicular circule.

ijsm