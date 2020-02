Describe Cinvestav acción de sodio, potasio y zinc en el alzheimer

Usando computación de alto rendimiento, investigadores de Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), en México, hicieron simulaciones sobre la manera como se forman en el cerebro las placas de proteínas beta-amiloides, que aceleran la enfermedad de Alzheimer, conocida por causar la pérdida gradual de la memoria.

Por medio de esas simulaciones se comprobó cómo cierta distribución de moléculas de sodio, potasio o zinc presentes en el cerebro ayudan a estabilizar a los agregados o placas de beta-amiloides y a que adquieran una forma llamada torsión.

Los estudios realizados en Cinvestav por un equipo integrado por Alberto Vela, Liliana Quintana y Carlos Z. Gómez, permitieron ver el papel clave que juegan el sodio, potasio y zinc debido a que son moléculas con carga eléctrica (iones) positiva.

Explicar teóricamente este proceso servirá para proponer posibles fármacos que impidan la formación de las placas por exceso de proteínas beta-amiloides, que dificultan el correcto funcionamiento de las neuronas.

Hace dos años, el informe Alzheimer’s diasease international 2018, describió que existen en el cerebro dos proteínas que desempeñan un papel muy activo en la enfermedad; una es la beta-amiloide, con niveles anormales, la cual forma placas que se acumulan entre las neuronas e interrumpen el funcionamiento celular.

Alberto Vela Amieva, Liliana Quintanar Vera y Carlos Z. Gómez, del Departamento de Química del Cinvestav, se plantearon como tarea analizar la dinámica molecular de las fibras amiloides por medio de simulaciones numéricas teóricas para describir el ensamblaje de la proteína beta-amiloide.

A través de su trabajo, los investigadores pudieron observar que los iones de cobre tienen un papel importante en este proceso, fortalecer la unión entre las beta-amiloides, para formar placas que luego se pueden seguir ensamblando hasta formar fibras, que gradualmente se giran y se tuercen.

FORMACIÓN Y TORSIÓN. La investigación realizada en Cinvestav buscó analizar la formación de los agregados de las proteínas amiloides y la torsión que presentan porque si en algún momento se pudiera inhibir la formación de ellos, sería una manera de retrasar el progreso de la enfermedad.

“Se piensa que una manera de poder retardar los efectos dañinos del alzheimer sería inhibir la agregación (de) las proteínas beta-amiloide y a partir de ahí diseñar, desde un punto de vista teórico, algún compuesto químico para intercalarlo entre esos agregados, con la idea de retardar los efectos del padecimiento”, explicó Vela Amieva.

Durante la enfermedad de Alzheimer, afuera de las neuronas se depositan placas amiloides, constituidas por la proteína beta-amiloide (compuesta por 42 aminoácidos), que al inicio forman agregados pequeños y se ensamblan o juntan unos con otros, éstos se conocen como oligopétidos tóxicos y aparentemente provocan daño en el cerebro.

Mientras más largos son estos agregados forman fibras que se van torciendo y además acumulan metales como cobre o zinc, por lo tanto, el estudio se concentró en observar qué provoca ese giro o torsión; se comprobó cómo cierta distribución de cationes (iones con carga positiva) de sodio, potasio o zinc presentes en el medio lo generan y como ayudan a estabilizar a los agregados.

La presencia de esos cationes son determinantes para promover la torsión de la fibra amiloide, si no se encuentran presentes no se tuerce la fibra o no lo hacen en un tiempo determinado; su presencia cataliza un poco el proceso de doblado, porque van formando bolsas hidrofóbicas que ayudan a torcer la beta-amilode con respecto a la vecina con un efecto cooperativo para finalmente desviar la proteína hasta provocar su doblado.

En una analogía, si una liga de hule frágil no se encuentra ensamblada adecuadamente se puede torcer rápido hasta romperse; en cambio, a una bien ensamblada con una estructura sólida en sus polímeros, se le puede dar muchas vueltas y permanece intacta, eso demostraría que se encuentra bien ensamblada; entonces una fibra amiloide con una torsión mayor indicaría un buen ensamble y una estructura sólida.