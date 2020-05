Describen rol de proteína que detiene la metástasis a huesos

Una investigación realizada en México, con la colaboración de tres instituciones, logró describir cómo funciona una proteína que interviene en la dispersión de cáncer o metástasis a huesos. El proyecto fue encabezado por el maestro Florian Drescher, quien cursa el doctorado en Ciencias de la Vida del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), con apoyo de investigadores de ese centro y de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según los resultados de sus estudios, la proteína TIE2 es un receptor que induce a la “dormancia” o inactividad de las células que presentan metástasis. Estos hallazgos se publicaron en un número especial sobre metástasis ósea de la revista especializada Cancers.

El abordaje de esta célula no es tan simple como afirmar que es una molécula benéfica pues los mismos estudios documentaron que durante el periodo de latencia, las células cancerosas presentan una resistencia a los tratamientos terapéuticos para erradicar el cáncer, es decir, que esas células cancerosas están inactivas pero no pueden ser eliminadas o erradicadas con quimioterapias normales.

APOYO INTERINSTITUCIONAL. El maestro Florian Drescher, investigó como parte de su tesis de doctorado, bajo la dirección del doctor Pierrick Fournier, miembro del grupo de investigación en Cáncer y Hueso del Departamento de Innovación Biomédica del CICESE. Adicionalmente, contaron con el apoyo de Patricia Juárez, Danna Arellano, Samanta Jiménez y Alexei Licea, todos ellos investigadores y estudiantes del CICESE, en estrecha colaboración con Nicolás Serafín Higuera, de la Unidad de Ciencias de la Salud de la UABC, y Felipe Olvera Rodríguez, del Instituto de Biotecnología de la UNAM.

Para realizar este proyecto, reunieron datos de células cancerosas en cultivo en el laboratorio, de modelos pre-clínicos y análisis de datos de pacientes con cáncer. “Trabajar con cáncer es un reto ante la complejidad de esta enfermedad. Por esta razón, aunque es importante hacer experimentos con células en cultivo, no es suficiente. Es una buena manera para confirmar nuestra hipótesis, pero es solamente un primero paso”, explicó el doctor Fournier, “se necesita la validación de los resultados a varios niveles, y es mejor si podemos ir hasta trabajar con datos de pacientes, lo que fue posible con este proyecto para reforzar la calidad de los resultados.”

Con sus resultados, los investigadores escribieron el artículo TIE2 Induces Breast Cancer Cell Dormancy and Inhibits the Development of Osteolytic Bone Metastases, donde comparten sus hallazgos y el impacto de este proyecto.

IMPACTOS Y APLICACIONES. El estudio tiene dos impactos importantes. El primero es que TIE2 puede usarse como un marcador de pronóstico y diagnóstico para los tratamientos de pacientes con cáncer. Si la expresión de este receptor es baja en el tumor primario, el cáncer es más agresivo y el paciente podría recibir tratamientos fuertes. Por lo contrario, una expresión alta de TIE2 se asocia a una progresión del cáncer más lenta, ya que las células están “adormecidas” y los pacientes podrían recibir tratamientos menos fuertes y con menos efectos secundarios. En muchos casos de cáncer de mamá o próstata, el sobretratamiento es un problema importante ya que es difícil o imposible discriminar los tumores agresivos de los menos agresivos que no serían un riesgo para la vida de los pacientes.

El segundo impacto se relaciona con el riesgo de “despertar” a las células. Cuando las células tumorales salen de dormancia, inicia la primera etapa en la recaída hacia el desarrollo de la metástasis. Todavía no se entiende bien por qué ocurre ese despertar, pero es importante entender los mecanismos responsables y asegurar que los tratamientos anticancerosos que deberían apoyar a o curar los pacientes no causan tales efectos adversos.

El receptor TIE2 también es un blanco terapéutico, y se desarrollaron moléculas para inhibir su funcionamiento porque resulta importante para la vascularización del tumor. Hace más de un siglo se observó que el aporte sanguíneo y la proliferación de los vasos sanguíneos, proceso conocido como angiogénesis, es necesario para que crezca el tumor y las metástasis.

Por esta razón, en las últimas décadas, una estrategia para el tratamiento del cáncer se ha enfocado en la inhibición de esta vascularización para eliminar las células tumorales, lo que se conoce como terapia anti-angiogénica. Sin embargo, los datos obtenidos durante este proyecto sugieren que al aplicar inhibidores de la proteína TIE2, existe el riesgo de que este tipo de tratamiento “despierte” a las células cancerosas que se encuentran en dormancia, causando una recaída más temprana.

“Nuestros datos sugieren ser cautelosos cuando se usan inhibidores TIE2 en lo clínico, ya que pueden ‘despertar’ a las células tumorales diseminadas”, mencionó el doctor Fournier. “Por esta razón sería importante combinar un tratamiento contra el receptor TIE2 con quimioterapia o radioterapia, para prevenir este riesgo y tener la oportunidad de eliminar las células cancerosas en dormancia, algo que hasta hoy no es posible lograr”, concluyó.