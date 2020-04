Descubren efecto inesperado en jet de luz expulsado por agujero negro

Hace un año conocimos por primera vez en la historia la imagen de un agujero negro (M87), la cual fue obtenida por un telescopio planetario: el Telescopio del Horizonte de Eventos (EHT, por sus siglas en ingles). Ayer, esta colaboración internacional dio a conocer una imagen relacionada con un evento astrofísico no menos sorprendente.

Con información obtenida y revisada de observaciones de 2017, los astrofísicos estudiaron el cuásar 3C 279, más lejano que el agujero negro M87, y su chorro (jet) relativista expulsado desde el centro de una galaxia activa en la constelación Virgo, a más de mil millones de años luz. El EHT consiste en varios radiotelescopios conectados virtualmente a lo largo del mundo, el cual incluye al Gran Telescopio Milimétrico (GTM), ubicado en la cima del volcán Sierra Negra, en Puebla.

“Es la primera vez que vemos un chorro/jet relativista con tan alta resolución”, señaló Alice Pasetto, investigadora del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM Campus Morelia. En conferencia virtual junto con Laurent Loinard, también investigador del instituto y colaborador del EHT, añadió que la observación permitió ver hasta la base del agujero negro, donde se observó un componente perpendicular a la dirección del jet.

“En esa zona se han individuado componentes de material que se mueven hacia fuera y hacia dentro del jet. Eso sería un chorro relativista que se desvía”.

Jae-Young Kim, investigador del Instituto Max Planck de Radioastronomía —autor del artículo publicado este martes en Astronomy & Astrophysics— refiere su asombro por esta forma que adquiere el jet. “Ahí, donde esperábamos encontrar la región donde se forma el jet, a través de la imagen más nítida posible, hallamos una estructura perpendicular”, señala en un comunicado del EHT. “Es como si encontráramos una forma muy distinta al abrir la más pequeña de las muñecas matrioshka”.

La investigadora del IRyA explicó que después del efecto perpendicular, la luz sale expulsada para “colimarse” —efecto de la luz cuyos rayos son paralelos entre sí— hacia la dirección del jet. Las observaciones, añadió, posibilitan la actualización de modelos y simulaciones numéricas para que los astrofísicos conozcan mejor la naturaleza de los chorros relativistas.

¿JET/CHORRO RELATIVISTA? El centro de una galaxia activa (AGN, por sus siglas en ingles) es aquel en cuyo origen se desarrollan eventos muy energéticos los cuales se generan por la acreción de material sobre un agujero negro, explica Pasetto. Algunos de estos lanzan jets que, a su vez, pueden ser chorros relativistas; no todos los AGN tienen estos jets, sino sólo aquellos con energía muy potente y prominente, agregó.

“Aún se debate si estos chorros se componen de positrones y electrones, lanzados por los polos del agujero negro y confinados en línea por un campo magnético que se forma desde la base del disco o muy cercano del agujero negro. Ese campo magnético confina material del chorro porque son partículas que se mueven a velocidad relativista”. (Se considera una velocidad relativista a aquella que representa un porcentaje significativo de la velocidad de la luz y que por ello obliga a tener en cuenta los efectos de la Relatividad Especial a la hora del estudio científico).

Ese chorro relativista tiene un ángulo de visión con respecto al observador muy pequeño, explicó la científica, como si estuviéramos viendo dentro de ese material. “Con la resolución del EHT podemos ir más hacia adentro, a la base donde se forma el jet”.

Por otra parte, la observación genera un fenómeno que podría contradecir la Relatividad General, sin embargo, sólo es una ilusión óptica astrofísica, aclaró Alice Pasetto.

“Es un efecto que ocurre en los chorros relativistas llamado ‘movimiento superlumínico’, donde parece que se mueven a mayor velocidad que a la de la luz, pero es un efecto de proyección que se explica haciendo un estudio geométrico del sistema”. En pocas palabras, señaló la experta, desde el chorro emana radiación que viaja a la velocidad de la luz, que apunta casi en dirección hacia el observador; el objeto luminoso tiene un retraso con respecto a la radiación que llega al observador, por lo que, al medir los fotones que llegan a éste parece como si la luz llegara a una velocidad mayor. “Pero no es un fenómeno que ocurra contra la Relatividad General, sólo es es un efecto geométrico de proyección que ocurre en este tipo de objetos”.

“INTERFIERE” EL COVID-19. Por otra parte, Laurent Loinard, refirió que la temporada de observaciones del EHT de este año fue cancelada por la emergencia sanitaria del COVID-19. “En estos momentos deberíamos de estar haciendo observaciones de la campaña 2020, sin embargo, será hasta el próximo año cuando reanudemos su operación”. La ventana de observación en el hemisferio norte es sólo posible durante marzo y abril.

Por ello, “nos concentraremos en concluir las publicaciones científicas de las observaciones de 2017”, refirió en el comunicado del EHT, Michael Hecht, director adjunto del proyecto. Además, “analizaremos los datos de las observaciones obtenidas en 2018”. Añadió que la colaboración analiza las observaciones que llevarán a cabo el próximo año, cuando sumarán tres observatorios más, para alcanzar el número de 11 radiotelescopios.