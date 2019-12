Descubren fraude en plan de asistencia de la NFL

Clinton Portis y Carlos Rogers, y tres ex jugadores más de los Pieles Rojas de Washington de la NFL, están entre una decena de elementos que cometieron fraude, al solicitar falsos reembolsos por la compra de equipo médico que no les cubría el seguro, pero que era para ser usados en caballos.

Lo anterior fue informado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que acusa a los involucrados de conspiración, fraude electrónico y fraude al servicio médico, ya que cobraron unos 3.4 millones de dólares entre junio del 2017 y diciembre del 2018.

En el Plan de Reembolso de Gastos Médicos para jugadores de la NLF, se ofrece pago libre de impuestos por atención médica no contemplada en el seguro, pero se descubrió que un grupo solicitó reembolsos por artículos que nunca adquirió, como cámaras hiperbáricas, equipos para ultrasonidos y aparatos de terapia electromagnética para ser usados en equinos.

El fiscal general adjunto Brian Benczkowski, dijo que los líderes para este fraude son Robert McCune y Cornell Buckhalter, quienes reunían a ex jugadores que estuvieran dispuestos a realizar la falsa maniobra, a cambio de miles de dólares para ellos.