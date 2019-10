Desdeña el gobierno federal a Sinaloa en materia de seguridad

Sinaloa, aún estremecida por la violencia y donde el Cártel del Chapo Guzmán mostró en días pasados su poderío, no fue considerado por el gobierno federal un estado prioritario en nivel de inseguridad y despliegue de elementos de la Guardia Nacional (GN).

De entre las 32 entidades, ocupa el lugar 17 en la cantidad de efectivos enviados, y 16 si se estima su número de habitantes, principal variable contemplada por la Organización de Naciones Unidas para la asignación de agentes, y la cual ha sido adoptada en nuestro país como parámetro de organización policial.

Hasta el jueves, día en el cual fue tomada por el grupo de Guzmán Loera, la entidad estaba clasificada por la administración lopezobradorista como de medio a bajo riesgo…

El asunto puso en evidencia la ausencia de criterios fundados y transparentes en la distribución de guardias nacionales.

De acuerdo con una revisión de Crónica a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la comandancia de la GN, ni en el caso de Sinaloa ni en el de ningún otro estado, fueron considerados de forma clara componentes como cantidad de población, índice delictivo, tasa de homicidios dolosos o déficit de policías estatales o municipales.

También ha sido revelada la intención metódica del gobierno sinaloense, a cargo del priista Quirino Ordaz, por mostrar un territorio cada vez más estable y seguro, a la luz de los reportes mensuales enviados por la Fiscalía estatal a las autoridades federales.

Según información proporcionada por el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la GN, para este año han sido desplegados 70 mil 920 elementos en toda la República. A Sinaloa sólo se trasladaron mil 788, el 1.5 por ciento del total, en un análisis llano.

Al hacer la comparación con respecto al número de habitantes, el panorama tampoco cambia…

La entidad tiene 2 millones 966 mil 321 pobladores, los cuales, al ser divididos por los miembros de la Guardia Nacional remitidos, arroja un guardia por cada mil 659 sinaloenses. Quince estados, entre éstos Campeche, Querétaro, Zacatecas, Baja California Sur, Sonora e Hidalgo, en apariencia menos conflictivos y con menos población, cuentan con más efectivos.

Tampoco fueron atendidos otros factores. Conforme a las cifras oficiales, Sinaloa ocupa el sitio 11 del país en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, pero ocho entidades con menos asesinatos fueron beneficiadas con mayor número de elementos.

De manera increíble, ostenta el lugar 26 en incidencia delictiva en general, pero aun así, tres estados con menos crímenes tienen más guardias. Y el peldaño 16 en déficit de policías estatales y municipales, aunque en ocho estados con mayor cobertura policial a nivel local, se enviaron más guardias.

La falta de criterios de la Federación y su menosprecio en torno al poder delictivo en Sinaloa —en especial del Cártel del Chapo— puede explicarse también por la insistencia sistemática del gobierno estatal por exhibir control territorial y presentar siempre estadísticas a la baja…

Apenas en agosto de este año —la última estadística computada por el SESNSP— la Fiscalía sinaloense reportó sólo mil 851 delitos cometidos de los 175 mil 416 registrados en el ámbito nacional; es decir, el 1.05 por ciento, por lo cual el estado fue catalogado entre los más seguros de México (lugar 28).

En delitos por cada 100 mil habitantes se colocó en el puesto 26. Según la Fiscalía, los ilícitos bajaron 5.1 por ciento en comparación con el mes de julio. Y en relación a agosto de 2018, un año antes, el descenso fue de 7.2 por ciento.

A la par, informó sólo de 81 homicidios dolosos (2.6 por ciento del total nacional, lugar 14), los cuales, contrastados con los del año anterior, representaron un desplome de casi 13 por ciento.

Hasta en delitos comunes como el robo de vehículo hubo cifras alegres, pues conforme a los datos de la Fiscalía, en Sinaloa sólo se roba el 1.83 por ciento de los autos hurtados en todo el país, sitio 21.

Las buenas noticias locales impactaron incluso en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2019) realizada por el INEGI. En el periodo de marzo a abril de este año, se consignó una baja percepción de inseguridad de los sinaloenses: el 64.6 por ciento de los entrevistados.

Sólo un par de datos, escondidos y sin tanta resonancia, develaban la sombría realidad de Sinaloa, la advertida en días pasados: la entidad se ubica en los primeros tres lugares en producción de enervantes como mariguana y amapola; y está en el tercer lugar en hallazgos de fosas clandestinas, el 12 por ciento del total nacional.

¿Cuál es la verdadera Sinaloa: la disfrazada con el sello de las entidades más tranquilas del país, sin necesidad de un gran contingente de guardias nacionales, o la desenmascarada el pasado jueves, agobiada por sangre, balas, fugas carcelarias y caos?...

LA FARSA DE LA PROCURADURÍA DE SINALOA

Delitos a nivel nacional en agosto:

175 mil 416

En Sinaloa: 1,851, lugar 28; lugar 26 si se consideran delitos por cada 100 mil habitantes

Descenso en el último año:

7.2 por ciento

Homicidios dolosos a nivel nacional: 2,966

En Sinaloa: 81; taza de 2.6 por ciento por cada 100 mil habitantes

Descenso en el último año:

12.9 por ciento

Fuente: SESNSP, con datos proporcionados por la Fiscalía

RADIOGRAFÍA DEL ESTADO

Habitantes: 2’966,321

Policías estatales: 712

Policías municipales: 5,215

Total: 5,927

Necesarios: 8,899

Faltantes: 2,972

Déficit: -33.40%

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal

CONDUCTAS ANTISOCIALES

Conductas delictivas o antisociales más frecuentes identificadas por los sinaloenses: consumo de alcohol en la calle, consumo de drogas, robos o asaltos, venta de drogas y disparos frecuentes

Delito más frecuente citado por pobladores: extorsión

Fuente: Envipe 2019

SALUDOS DEL GOBERNADOR AL PRESIDENTE. Loas recientes. Apenas el pasado 29 de julio, una aparente enviada del gobernador Quirino Ordaz acudió a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador con un mensaje de certidumbre sobre las condiciones de seguridad en Sinaloa.

Éste fue el diálogo…

—Presidente, quiero decirle que en Sinaloa está bajando la violencia, de tantos estados y municipios del país tenemos una buena baja en todo esto de la violencia. Me dice el gobernador de Sinaloa que le manda saludos, nuestro Quirino. El secretario (de seguridad) Cristóbal Castañeda, en conjunto con los gobiernos estatal y municipales están trabajando de una manera muy bonita, muy buena; pero sobre todo le agradecemos que la Guardia Nacional esté dando una buena opción y buen trabajo. Muchas gracias. Es un mensaje en nombre de los sinaloenses —le dijo la enviada al Presidente.

—Tenemos que destacar cuando hay buenos resultados —respondió él—. Sí, en el caso de Sinaloa, no está en los 10 estados con más violencia del país. Tengo que decir que no hemos podido disminuir la incidencia delictiva, sigue habiendo muchos homicidios, pero no es un asunto generalizado, se nos complica más en algunos estados y en otros sí se está logrando una disminución en la incidencia delictiva, y uno de ellos es Sinaloa. De repente vamos a hacer repasos, porque todos tenemos que ayudar y no dejarnos llevar sólo por la fama o mala fama, a veces inmerecida de algunos pueblos, regiones, estados. Todo esto es cambiante. Además, entender las circunstancias, las causas y consecuencias, pero es cierto que en el caso de Sinaloa ha habido disminución. Ahí lo más preocupante es que se han descubierto y se han destruido laboratorios que se usan para elaborar estas drogas que son de lo más dañino que puede haber, veneno. Pero, en efecto, repito, muy bien lo que está sucediendo en Sinaloa en esta materia, disminución de homicidios, y lo puedo probar, porque tenemos los datos.