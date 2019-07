Deseo que la próxima presidente de México sea mujer: Porfirio Muñoz Ledo

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, celebró su cumpleaños 86 con su asistencia a la exposición fotográfica “Porfirio Muñoz Ledo: su tiempo, su vida, su visión”, donde aseguró que le faltaría ver que el próximo titular del Ejecutivo sea una mujer.

“Deseo que la próxima Presidente de México sea una mujer, me parece que es muy importante para la igualdad”, expresó brevemente el presidente de la Mesa Directiva al responder preguntas de los medios, sentado frente a un pastel conmemorativo por su onomástico.

En la entrevista, el legislador retomó el asunto de la migración, aunque aclaró que “hoy ya pensaba no declarar” sobre el tema; se manifestó en contra de que se viole “abiertamente” el Artículo 11 de la Constitución, con las medidas que se están tomando en la materia por parte del Gobierno Federal.

Sostuvo que México “es un país de migraciones” y seguirá así por toda la historia, y aseguró que “nada es más delicado que la migración” por lo que las decisiones que se tomen al respecto deben ser con inteligencia.

Previamente, en la inauguración de la exposición, Muñoz Ledo tomó la palabra por cerca de 40 minutos, en los que estuvo de pie 26 para después ubicarse en una silla de ruedas y terminar su mensaje, con voz pausada y frases que en ocasiones no se percibían.

Aseguró que la actual Cámara de Diputados ha avanzado en la imagen ante la población del 25 al 43 por ciento, y ha terminado con los “moches” entre los legisladores y los “chayotes” a reporteros, sobre los que la coordinadora de Comunicación Social, Roselli Reyes Cuevas, le dijo que se daban “100”.

Al término, al responder preguntas, Muñoz Ledo dijo que los medios “han sido muy generosos”, y ante el comentario de que los reporteros son chayoteros, aclaró: “no… ella lo dijo”.

“Lo que me he vuelto, que no era antes, es un hombre claridoso, claridoso y lo que digo lo pruebo, punto”, agregó y ante la insistencia refirió: “bueno, lo dije y qué… Te estoy diciendo que me he vuelto un hombre claridoso, que lo que dije lo pruebo”. A pregunta sobre si podría presentar las pruebas, respondió: “¡no hombre!”.

ijsm