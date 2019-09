Deshonestidad y corrupción han acabado con todo: AMLO

En Chihuahua, entidad afectada por la inseguridad y marcada por hechos de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que nada ha hecho más daño a Chihuahua y al país que la deshonestidad de los gobernantes y la corrupción, lo que “ha dado al traste con todo”.

Por ello, sostuvo que el objetivo central de su gobierno es erradicar la corrupción que es, a su vez, la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la inseguridad y de la violencia.

En este último punto y luego de recorrer el Hospital Rural Valle de Allende, comentó que su gobierno se aboca a apoyar a todos los jóvenes a fin de que tengan derecho al estudio y al trabajo, porque es un millón de veces mejor que tengan esas opciones que tenernos en la calle.

“Nosotros nunca más les vamos a dar la espalda a los jóvenes. Para qué nos rasgamos las vestiduras diciendo: ¡Qué barbaridad! ¡Tanta inseguridad! ¿Y qué se hace realmente por evitar la inseguridad? ¿Qué se hacía? ¡Nada! Lo que hicieron con los jóvenes fue llamarles ninis de burla, que ni estudian ni trabajan”, señaló.

López Obrador indicó que su administración otorga atención especial a los jóvenes porque “no queremos que los enganchen, las cárceles están llenas de jóvenes y de los que pierden la vida la mayoría son jóvenes”.

El primer mandatario comentó asimismo que “si terminamos con la corrupción de arriba para abajo vamos a sacar adelante a nuestro querido México, ahí está la clave de todo, el que no haya corrupción y ya se está avanzando”.

Además con ello mejora la imagen de México en el extranjero y se ahorran importantes recursos, porque todo lo que se va “por el caño de la corrupción” se puede destinar al desarrollo, el bienestar del pueblo.

En su discurso, mencionó que su gobierno trabaja de manera coordinada con el gobernador Javier Corral, a quien definió como un hombre honesto. “A pesar de que somos de movimientos de partidos distintos, diferentes, inclusive contrapuestos, como estamos ahora gobernando tenemos que procurar trabajar de manera conjunta. La patria es primero”.

“Yo lo respeto, ya lo dije, podemos no estar de acuerdo en otras cuestiones, pero Javier es una gente honesta y eso para mi cuenta mucho, mucho, mucho el que haya honestidad, porque miren nada ha dañado más a Chihuahua, nada ha dañado más a México ,que la deshonestidad de los gobernantes, eso es lo que ha dado al traste con todo”, remarcó.

El primer mandatario, quien estuvo acompañado de su gabinete de salud, expresó que también se trabaja en el combate a la emisión de facturas falsas y en la creación de empresas fantasmas, es decir con la evasión fiscal, porque de esta manera “vamos a tener presupuesto sin necesidad de aumentar impuestos, sin que haya gasolinazos y se tenga que endeudar al país”.

De tal suerte que “vamos bien, no tenemos déficit, no hay faltantes, no estamos gastando más de lo que ingresa y los ingresos son suficientes para cumplir con nuestros compromisos, de que el gobierno apoye al pueblo de México y le dé preferencia a la gente humilde, la gente pobre. Por el bien de todos, primero los pobres”.

Además “vamos ahorrar si no hay corrupción, ya no hay lujos en el gobierno, ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales, hay una ley donde nadie puede ganar más que lo que tiene el presidente de la República que es de 108 mil pesos mensuales, sin compensaciones, menos de la mitad de lo que ganaba el expresidente Enrique Peña Nieto”.

havh