Desierto Drive y la ambivalencia de su sonido a través de “Pesa inviernos”

Ricardo Treviño, Arturo Arredondo y Jorge Kross Vázquez, no son algo nuevo en la escena del rock alternativo en México, antes, bajo el nombre de PXNDX fueron considerados una de las bandas más trascendentes y de mayor convocatoria de su generación. Sin embargo, hoy, como Desierto Drive buscan hacerse un nombre por cuenta propia, abrazando un sonido distinto. Pesa Inviernos, es su nuevo sencillo, un ejemplo tangible de su evolución sonora.

“La historia de esa canción es muy curiosa, cuando estábamos componiendo las canciones del primer disco, Kross le comentó a Arturo sobre hacer una canción un poquito más feliz. Cuando intentamos montarla no quedaba, no nos dejaba satisfechos, fue cuando ya estábamos en el estudio que se nos ocurrió grabar baterías y editarlas después. Es una canción que fue hecha prácticamente en post producción y que, curiosamente, no tiene coro, lo que la hace como única”, comentó Ricardo Treviño en entrevista con Crónica.

Mexican Dream (2019) es el nombre de su primer disco, con un sonido distinto que utiliza la vena del punk rock, algo muy marcado en cada uno de sus integrantes, pero dándole un giro distinto a través de recursos de música mexicana. Pero ¿qué depara, en cuanto su sonoridad, el futuro para la banda?

“Es un hecho que va haber un segundo disco, todo depende de las circunstancias y de los tiempos para juntarnos a componer. Mexican Dream es muy variado en cuanto a su sonido, aún no definimos qué dirección queremos seguir en el siguiente, si seguir por esa exploración o irnos por algo más duro que nos pueda complacer a nosotros. Aún no hay nada probado o seguro, y ese proceso de saber a dónde ir hace muy interesante nuestro presente”, declaró el bajista regiomontano.

El proceso de cambio para la banda no ha sido fácil, salir de la sombra que significó PXNDX, para la vida de los tres músicos será siempre una huella imborrable que ellos atesoran. Sin embargo, cada vez se ven más seguros sobre el escenario como Desierto Drive, aunque sabe que todo conlleva un proceso que dará todo de sí en un futuro no muy lejano.

“Al principio la cosa es encontrar el click y ponernos en sintonía, algo que no tardó demasiado, porque llevamos casi 20 años tocando juntos así que eso no se puede dejar de lado. Una banda se va haciendo con los conciertos en vivo, somos conscientes de eso, y es ahí quizá el detalle que nos ha faltado, pero creo que en cuanto la situación se normalice, volveremos con todo y estaremos en plena forma para que la gente que nos vaya a ver se vaya con una buena impresión de lo que es Desierto Drive”, finalizó

“Pesa inviernos”, estará disponible en todas las plataformas digitales, a partir de este viernes.