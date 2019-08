Desorientados, los pocos perredistas que quedan

Sorprendidos, molestos, pero sobre todo confundidos se encuentran la mayoría de los pocos perredistas que quedan en la Ciudad de México y que ocupan cargos públicos. Sí, ahora con su disque transformación en Futuro 21, nadie sabe, ni diputados, funcionarios y servidores públicos que alcanzaron acomodo en esta administración, si seguirán siendo perredistas o con qué camisa o color los van a identificar, pues nos cuentan que no estaban enterados de la jugada y que ni siquiera les avisaron de la posible transformación, que ha sido el pretexto para algunos, como Alejandra Barrales y Juan Zepeda, para renunciar y posiblemente saltar de barco a Movimiento Ciudadano, donde, desde hace ya un tiempito, se les ha visto muy bien cobijados. ¿En qué terminará esta novela?

La de Raúl Flores, renuncia anunciada

Y hablando de saltos y renuncias, otro que ya decidió dejar las filas del PRD es el señor Raúl Flores. El expresidente de dicho partido en la Ciudad de México dijo adiós al Sol Azteca, pues anunció, vía redes sociales, que concluyó su “ciclo como dirigente” en la capital del país, por lo que decidió “no ratificar su militancia”. Lo cierto es que la separación del señor Flores era algo ya anunciado desde que dejó la dirigencia luego que la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD lo desconociera como líder capitalino. Cabe recordar que el exdelegado de Coyoacán señaló que las impugnaciones legales sobre “esos lamentables hechos (su salida) continuarán, pero “a partir de hoy me deslindo completamente de todas sus acciones y opiniones”. Así las cosas. Se desmorona el PRD… ¿quién le seguirá?

Sacan chispas en la UACM

Tremendo borlote se traen los morenistas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y lo peor es que hasta el momento nadie les pueda poner un alto. Resulta que el rector fue cesado por la Comisión Resolutiva del Consejo Universitario de la UACM e inhabilitado por cinco años bajo el argumento de que violentó la normativa universitaria, cometió abusos en materia administrativa y financiera, así como daño patrimonial en contra de la UACM. Nos dicen que el ahora exrector, Galdino Morán López, provocó un daño patrimonial en el caso de obras inconclusas, además de que creó plazas como pago de favores, violó las normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la universidad, entre otras cosas. Pero la cosa no quedó ahí: ni tarda ni perezosa, la maestra Aída Arenas, quien actualmente es la secretaría general también asumió la rectoría, “porque la UACM no se puede quedar sin cabeza”, algo que para don Galdino es ilegal. ¿Cómo la ven?, eso sí, como para calmar las aguas, la nueva dirigencia, apoyada por el Consejo Universitario, garantizó que los sueldos, becas y apoyos institucionales no corren ningún riesgo, como para no agitar el avispero.

