Despedirán a personal de alto nivel para abrir 800 plazas de médicos

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que habrá ajustes de funcionarios de alto nivel para en su lugar crear 800 nuevas plazas para médicos de los hospitales capitalinos.

La mandataria explicó que no se afectará áreas operativas, ni a la policía o a servicios urbanos.

Mencionó que los ajustes se realizarán en todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México para que en el Capítulo 1000, que es personal, se contemplen las nuevas plazas.

“Sin dañar tiempos extras, etcétera de los trabajadores de base, pues más bien el ajuste va a ser de todavía funcionarios públicos de alto nivel en el gobierno de la Ciudad”, dijo.

Y adelantó que “estamos revisando en distintas áreas porque nuestra función es atender a la ciudadanía y atender el Programa de Gobierno, así que si están mal los hospitales de la ciudad y requieren más médicos, tenemos que atender el tema de más médicos en los hospitales”.

Comentó que en lugar de crecer el Capítulo 1000, porque además hay límites federales de crecimiento de éste, “solamente creo que se puede en educación y en alguna otra área, pero en general el monto que está para el Capítulo 1000 no puede seguir creciendo y ahí tenemos que hacer los ajustes necesarios”.

Añadió que este reajuste es con personas de todas las dependencias que no desarrollan una actividad prioritaria para el Gobierno, “se va a revisar para que pueda destinarse a médicos, a maestros y a policías.

Refirió que “estamos pensando que la policía requiere alrededor de 7 mil elementos, no todos van a ser este año, eso representa como mil millones de pesos, por ejemplo, para este año”.

Además, apuntó, la Universidad Rosario Castellanos tendrá cerca de 350 millones de pesos para nuevos maestros que se requieren para que los alumnos que pasan de año y todo esto representa un impacto muy importante del Capítulo 1000, pero no se trata de aumentarlo, sino que realmente pueda salir de los propios recursos que ya existen.