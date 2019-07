Despiden amigos y familiares a Armando Ramírez

El escritor, cronista urbano y periodista Armando Ramírez, fue despedido por amigos y familiares con un homenaje lúdico, sencillo y con música en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia.

Armando Ramírez Sánchez, hijo del autor de Chin chin el teporocho comentó a los asistentes que quizá se va a extrañar mucho el “qué tanto es tantitito”, “hay ojitos pajaritos” y todas sus historias y su forma de relatar en sus letras, pero este no es un momento para estar tristes.

Destacó que el también escritor y guionista dejó un gran acervo literario, pero se centró en hablar de él como padre de familia. “Puedo decir que fue el papá más chingón del mundo; él no fue mucho de abrazos, fue un poco más seco para el común denominador de la sociedad, de las familias que se abrazan y se dan amor”.

Pero “él siempre nos dijo: yo te lo demuestro trabajando y luchando para que tú seas alguien en la vida”, relató Ramírez Sánchez y subrayó que una enseñanza de su papá para toda la gente es “trabaja, esfuérzate y solito vendrá lo demás, no hay más motivos para hacer las cosas. Enamórate de tu trabajo, es lo que nos decía”.

En punto de las 11:00 horas llegó el cuerpo al Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, donde ya familiares y amigos lo esperaban para rendirle un homenaje de cuerpo presente. Los recuerdos y anécdotas del trabajo y vida de Armando Ramírez fluyeron hasta las 21:00 horas en que concluyó el homenaje.