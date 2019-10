Destaca Secretario de Salud ahorro de mil 32 millones en compra de medicamentos

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, compareció este miércoles ante el Pleno de la Cámara de Diputados, tribuna en la que señaló que con el combate a la corrupción y el gasto responsable, de diciembre de 2018 a junio de este año, se obtuvo un ahorro de mil 32 millones de pesos, gracias a la compra consolidada de medicamentos y materiales de curación, en cuyo proceso de licitación intervino la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en el que por primera vez se integraron las necesidades de medicamentos y materiales de curación, lo que ha beneficiado a 25 estados.

Con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde admitió que el sector enfrenta la carencia de 200 mil médicos, de los cuales alrededor de 123 mil son de medicina general y 76 mil especialistas.

Fue en el tema de atención médica, sobre todo de niños enfermos con cáncer, en el que algunos diputados centraron sus cuestionamientos y reproches hacia Alcocer Varela. Por el PAN, subió a tribuna Martha Estela Romo Cuéllar, y detrás de ella un grupo de compañeros de su bancada que recordaron en mantas recientes declaraciones: “Medicinas para cáncer infantil no urgen: secretario de Salud”.

Romo Cuéllar inquirió al funcionario federal: “¿Tiempo señor Secretario? Es la diferencia entre un paciente con cáncer que tenga una verdadera solución a sus problemas y pueda tener un alivio, o pueda pasar a etapa terminal. Aquí le regalo este reloj, para que no se le olvide que el tiempo en la salud, sí importa”, concluyó la diputada.

Tras escuchar las preguntas de las nueve bancadas parlamentarias, Alcocer Varela respondió, haciendo alusión al obsequio panista que sí, efectivamente, el tiempo es importante y en salud no hay duda, sin dejar de puntualizar que otros (gobiernos) dejaron abandonado el sector.

Llamó a la unidad en el terreno de estas acciones, porque la leucemia tiene en México, por más esfuerzos que se hacen, entre 40 y 50 por ciento de mortalidad, cuando en otros países eso alcanza el 20 por ciento.

Otro de los temas en los que también fue cuestionado fue el del combate al dengue.

La diputada del PRD, Abril Alcalá, le obsequió un vasito con un mosquito transmisor del dengue para que tenga presente que hay decenas de personas que padecen esta enfermedad.

“Las cifras son claramente alarmantes en 2019 y apenas le dedicó 15 segundos en su mensaje inicial. Me imagino que sabe, doctor, que la prevención de enfermedades siempre es más barata. Sin embargo, la Dirección General de Programas de Prevención y Control de Enfermedades sólo se dignó a comprar insecticidas en agosto, y concluyó preguntando: sobre qué tiene que hacer el Legislativo y la ciudadanía para que los tomen en serio cuando exigen salud los mexicanos, a quién hay que dirigirse para que no sean ignorados.

La pregunta más recurrente de las bancadas parlamentarias hacia el titular de Salud fue si existe un presupuesto suficiente para garantizar que el próximo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) absorba todo el sistema de salud, “pues las proyecciones de carácter presupuestario no parecen ser suficientes para sustentar la operación de este instituto, en coincidencia con las conclusiones del Centro de Investigación Económica y Presupuestario, A.C. (CIEP) que estima un costo de 750 mil millones de pesos para su puesta en marcha.

Tras casi cinco horas de comparecencia, Jorge Alcocer informó que la secretaría a su cargo está a punto de lanzar una convocatoria para reclutar médicos y enfermeras que trabajarán en zonas remotas del país.

“Esa convocatoria va a tener, de inicio, un compromiso para esta Cuarta Transformación, un compromiso para seguir todo lo que se ha hecho explícito aquí, como una necesidad de atacar todos estos ámbitos, y, desde luego, progresivamente nos va a dar la oportunidad de ir cumpliendo con esta nueva reorientación de nuestra atención médica”.