Destitución de comisión del SNI no me afecta, me da risa…”, dice Lazcano

por Isaac Torres Cruz

En el Conacyt han manejado la situación con torpeza, señala el Premio Crónica, quien fue destituido el viernes pasado. La noticia se convirtió ayer en tendencia en las redes sociales

Antonio Lazcano anunció que en los próximos días ofrecerá una respuesta a su destitución en el SNI.

Ante la destitución de su cargo como miembro de la Comisión Dictaminadora del Área II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Antonio Lazcano alista una respuesta puntual que hará pública en los próximos días, señaló a Crónica. El destacado investigador y miembro de El Colegio Nacional confirmó que le fue notificada su salida de dicha comisión mediante un correo electrónico sin firma, pero que correspondería al titular del sistema, Mario De Leo-Winkler, quien ha sido criticado por Lazcano por su falta de experiencia en el SNI y por ni siquiera ser parte de éste. En una reunión y carta pública incluso le recomendó su renuncia. Lazcano (Premio Crónica) hizo público el correo enviado que lleva por título “Pérdida del nombramiento en la Comisión Dictaminadora del SNI” y señala que: “Siguiendo el Artículo 13, inciso d de los Lineamientos de las Comisiones Dictaminadoras y Comisiones Transversales del SNI, donde se indica que los miembros de las comisiones dictaminadoras (…) ‘perderán su condición por dejar de asistir sin causa justificada a reuniones plenarias’. “Y con la finalidad de evitar impunidad y la laxitud de administraciones pasadas, la Dirección del SNI debe cumplir con la normatividad vigente y remover su nombramiento como miembro de la comisión Dictaminadora del Área II: Biología y Química. “El SNI agradece enormemente su tiempo, la dedicación y labor que realizó en las comisiones dictaminadoras. “Atentamente,”. Lazcano alista su respuesta, la cual incluye un intercambio previo de correos electrónicos entre él y De Leo, donde el director del SNI señala que no hay problema por la ausencia del biólogo en una de sus reuniones debido a su participación en un congreso en Francia. Adicionalmente, señala que la afirmación de que hubo “impunidad y la laxitud de administraciones pasadas” del SNI es lamentable y “una grave acusación”. “Esta situación no me afecta. Cuando llegó la notificación (viernes por la noche) me dio risa por la torpeza con la que han manejado la situación”, señaló Lazcano. “Sin embargo, estoy atónito por la cantidad de respuestas de apoyo que he recibido, que son miles. No obstante, hay colegas con mucho temor, puesto que dicen ‘si a ti, con todo tu prestigio te hacen esto, qué nos pueden hacer a nosotros’” Por otra parte, la investigadora Itziar Aretxaga también habría sido destituida de la Comisión Dictaminadora del Área I, aunque la astrofísica justificó las reuniones a las que no podía asistir debido a su participación en congresos internacionales. GUERRA DE CARTAS. La destitución de Lazcano —tema que fue tendencia en las redes sociales— ocurre en un contexto de “coincidencias”. El jueves la directora de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, informaba la publicación de una carta publicada en la revista Science, titulada “Una nueva agenda científica en México”. En la cuenta de Twitter de Conacyt aparece “Compartimos el artículo [sic] ‘A new scientific agenda for Mexico’ de la Dra. Álvarez-Buylla, directora general del Conacyt, publicado en Science (20/9/19) en respuesta a las imprecisiones del Dr. Antonio Lazcano (Science 26/7/19) respecto a la ciencia en México”. Dichas “imprecisiones” se refieren al artículo Quo vadis, Mexican Science (¿A dónde vas ciencia mexicana?), en el que Lazcano realizó una crítica a las políticas en ciencia del actual Conacyt. Sin embargo, las imprecisiones son más claras en la carta de la directora de Conacyt, donde se ufana de haber logrado “el mayor financiamiento en el presupuesto para ciencia, tecnología e innovación en los últimos siete años”, cuando que éste ha decrecido desde la mitad del sexenio pasado hasta alcanzar uno de los peores montos en 2019. La noticia de la destitución de Lazcano se convirtió ayer en tendencia en las redes sociales. En Twitter, Javier Flores —excolumnista y fundador de La Jornada, quien fue censurado por su posición crítica a Conacyt, lo que motivó su renuncia— escribió: Inadmisible atropello a la comunidad científica y al derecho a la crítica a la política de la Dra. Álvarez-Buylla. El Presidente debe evaluar las consecuencias de mantener en el cargo a la directora del Conacyt por los daños que ocasiona a la ciencia, al país y a la propia 4T. Por otra parte, destacados científicos como Luis Zambrano, del Instituto de Biología de la UNAM, escribió: “Ayer terminamos bien. Pero hoy despierto con una pésima noticia. La crítica no puede acallarse así, y menos en ciencia”. Por otra parte, incluso se puso en línea una petición en la plataforma change.org: “La ciencia en México está siendo atacada. Mi nombre es Edgar García, soy estudiante de Ciencias Agrogenómicas y la reciente destitución del Dr. Antonio Lazcano Araujo me ha conmocionado así como a miles de compañeros, profesores e investigadores. El Dr. Araujo es uno de los grandes investigadores que ha dado nuestro país debido a sus grandes investigaciones en el origen de la vida así como también en su inalcanzable labor por la divulgación científica en México. “Considero que esto es una arbitrariedad cometida por la dirección del CONACYT (que depende del SNI), la cual se ve reflejada en la reciente respuesta emitida por su directora, la Dra. Elena Álvarez-Buylla donde se califican de “mentiras” las denuncias por parte del Dr. Araujo en torno a las irregularidades del CONACYT. “Es por eso QUE EXIGIMOS QUE SE REINCORPORE AL DR. ANTONIO LAZCANO ARAUJO AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN MÉXICO. De igual forma, se EXIGE la RENUNCIA de la DRA. ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA así como del DR. MARIO DE LEO WINKLER (Director del SNI)” (SIC).

