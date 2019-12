Destroyer Ruiz fue efímero

Los pronósticos no fallaron, el mexicano Andy Ruiz se presentó pasado de peso a la pelea de revancha ante Anthony Joshua. Y el británico sólo hizo lo necesario para recuperar sus cinturones de la OMB, AMB y FIB en peso pesado que había perdido hace seis meses ante el californiano, quien a su vez dejó mucho que desear en Diriyah, Arabia Saudita.

Los jueces vieron ganar por decisión unánime a Joshua por 118-110 (2) y una 119-109. Con el triunfo el británico deja su foja en 23-1, 21 KO’s, mientras Ruiz en 33-2 y 22 KO’s. El reinado sólo le duró seis meses al mexicano.

Esta vez no había excusa. “Llegué muy pesado al combate, no quiero excusas”, dijo, tras llegar a la pelea con 283 libras, y agregó: “Fue su noche, creo que no me preparé como debí, subí demasiado peso. Creí que me iba a sentir más fuerte. Lo perseguí demasiado, mis brazos se sentían como si no pudiera tirar combinaciones”.

Joshua dominó la primera parte del combate, peleando desde afuera con su jab y cortando a Ruiz sobre su ojo izquierdo en el mismo primer round con una derecha potente.

Ruiz se mantuvo en el medio del ring persiguiendo y tratando de presionar, pero sin mucho éxito a la hora de concretar golpes o combinaciones contra el peleador británico.

En junio, en lo que era su primera pelea en Estados Unidos, Joshua perdió su invicto ante Ruiz, quien llegó como reemplazo en el legendario Madison Square Garden de Nueva York debido a que el rival original de Anthony, Jarrell Big Baby Miller, falló en unos exámenes antidopaje.

Tras los primeros seis rounds, Joshua dominaba a Ruiz 53-23 en golpes totales, incluyendo ventaja de 22-10 en golpes de poder y 31-13 en jabs. El británico lució grande y fluido con sus movimientos.

Ruiz no encontró hueco para llegar a la zona corta de Joshua en los primeros siete rounds, pero se dejó sentir en el octavo con su mejor combinación de golpes al rostro del británico. Fue el primer round de la pelea en que Ruiz superó a Joshua en golpes conectados (12-6, 11-3 de poder).

A final del pleito, ambos peleadores dejaron abierta la posibilidad de un tercer episodio entre ambos.