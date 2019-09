Detecta Mexicanos Primero “recortes importantes” en educación básica

En un primer análisis que la organización civil Mexicanos Primero realiza sobre el Presupuesto de Egresos para 2020 —enviado por el jefe del Ejecutivo el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados—, para el rubro de Educación detecta “recortes importantes” en la educación básica, y se observa que se corta dinero para suministrarlo a becas. Además de que para el segundo año del gobierno de la 4T se plantea una disminución de 59% de los recursos para la formación de maestros de educación básica así como en el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

“Primero, sabemos que el destino correcto de las becas puede ayudar a que haya más niños (estudiando), pero se están yendo a jóvenes sin focalizar si esos apoyos son para quienes realmente los necesitan, no como en Prospera, que sí son para gente de escasos recursos”, señala Jennifer O’Donoghue, directora general de Mexicanos Primero.

Sobre el programa de Escuelas de Tiempo Completo, O’Donoghue comenta que es preocupante el recorte que se proyecta porque sí es una iniciativa cuya evaluación, durante varios años, ha arrojado un impacto positivo en el aprendizaje de los niños.

“En el programa que sí ha funcionado se le va a recortar a la mitad. Es un programa que ha sido focalizado para llegar a contextos marginados, con el principio de equidad que se plantea en la reforma, pues preocupa a Mexicanos Primero”, precisa la ejecutiva.

En cuanto a la educación superior, la directora de Mexicanos Primero resalta que hay un incremento sustancioso, pero eso se debe a la próxima creación de las cien universidades que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en su campaña.

En cuanto a los derechos profesionales a los docentes, en específico a la formación inicial, también se hace un reproche desde esta organización de la sociedad civil, puesto que el panorama para las escuelas normales del país en el tema de recursos es abismal.

Para las escuelas normales hay la propuesta para 2020 de 271 millones de pesos, “el presupuesto más bajo para en las últimas dos décadas”, se advierte.

“Esto nos regresa al siglo pasado, porque hay 275 escuelas en todo el país”, indica.

La educación normal tiene la quinta parte de del presupuesto para el país.

“Con respecto a otros años, por ejemplo en 2016, cuando estos planteles recibieron mil millones de pesos, hoy están recibiendo la quinta parte. Es incongruente con lo que se plantea en este gobierno, que es dar más apoyo a las normales”.

Jennifer O’Donoghue señala que no se entiende cómo se van a concretar cambios reales conforme a lo establecido en la contrarreforma educativa, porque el sistema educativo mexicano depende en gran parte el país.

“Los normalistas tienen derecho a un trabajo, pero van a seguir saliendo con falta de capacidades. Los propios maestros de las normales dicen que no se sienten capaces de dar clases. Eso es una preocupación”.

Enfatiza que no hay las plazas suficientes que se prometen a quienes están en las normales, por lo que no es muy viable cumplir con eso.

Mexicanos Primero, de acuerdo con este primer análisis al presupuesto que se prevé plantea destinar a la educación, sostiene que no va a garantizar, ni a los niños ni a sus maestros, lo que se establece en la Constitución.

Hizo un llamado a los legisladores a modificar el planteamiento presidencial para corregir el desequilibrio.